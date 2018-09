Cissa Guimarães lembra aniversário do filho Rafael Mascarenhas

Da redação

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou seu Instagram para publicar uma homenagem ao seu filho Rafael Mascarenhas, morto no ano de 2010, que faria seu aniversário de 27 anos ontem. Ao lado de fotos antigas que mostravam mãe e filho, Cissa escreveu: “Toca músicas para que eu possa ficar em paz. Me leva nos teus sagrados acordes da tua iluminada harmonia. Nina tua mãe, meu anjo. No teu colo sei que estou sempre protegida”. Rafael Mascarenhas morreu em 20 de julho de 2010, após ser atropelado por Rafael Bussamra dentro do Túnel Acústico, na zona sul do Rio de Janeiro. Mascarenhas andava de skate quando foi atingido pelo carro de Bussamra, que estava em alta velocidade e em um trecho proibido para tráfego. À época, o motorista foi acusado, junto com seu pai, Roberto, de oferecer propina a policiais militares por conta do episódio. Ambos tiveram que fazer serviços comunitários.

Ex-’BBB’



Após 7 anos, Kaysar publica 1ª foto ao lado de sua família

Pouco mais de cinco meses após participar do ‘Big Brother Brasil’, Kaysar conseguiu reencontrar sua família, que não via há sete anos, quando fugiu da Síria por conta da guerra no país. “Família no Brasil! Graças a Deus por tudo e graças a vocês todos, primeiro dia da primavera!”, escreveu ele na noite de sábado (22), após rever sua mãe, seu pai e sua irmã em um aeroporto em Curitiba. Desde então, Kaysar vem mostrando a rotina da família em suas primeiras impressões do Brasil nos “stories” de seu Instagram. No dia da final do Big Brother Brasil, o apresentador Tiago Leifert chegou a anunciar que a Organização das Nações Unidas (ONU) ajudaria a trazer os familiares de Kaysar ao Brasil. Pouco depois, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), órgão da ONU que cuida desses assuntos, afirmou que a TV Globo sequer havia entrado em contato para falar sobre o caso.

Cinema



Disney reedita princesa Tiana em ‘Detona Ralph 2’ após críticas nas redes

Em maio, a Disney divulgou as primeiras imagens da reunião das princesas de seus filmes, que vai ocorrer no filme ‘Detona Ralph 2’, que estreia em janeiro de 2019. Entretanto, muitas pessoas criticaram o resultado da princesa Tiana - e a Disney ouviu as críticas. Tiana, do filme ‘A Princesa e o Sapo’ (2009), foi a primeira princesa negra da Disney. De acordo com o Wall Street Journal, entretanto, o estúdio foi duramente criticado por ter deixado a pele da personagem mais branca e seus traços menos característicos em cenas de ‘Detona Ralph 2’. Por isso, ela foi reeditada.

Vogue



Gisele Bündchen e a mãe estrelam capa de revista

Gisele Bündchen é a protagonista da edição de Outubro da Vogue Brasil, revista que tem o tema Raízes, sugerido pela própria top. Os cliques foram feitos por Zee Nunes no Rio Grande do Sul, estado natal da übermodel. A modelo aparece em contato com a natureza, meditando e ficando com a família. Sua mãe, Vânia Bündchen, aparece em uma das quatro capas da edição. “Como é bom estar contigo mãezinha. Resgatar um pouco da minha essência, das minhas origens, da minha conexão com a natureza”, escreve a modelo. “O que eu amo sobre fotografias é quando eu consigo capturar a verdade, e esta foto captura o momento afetuoso de Gisele abraçando sua linda mãe Vânia”, descreve Nunes.

Mistério

Ney Matogrosso avista suposto óvni e posta imagens no Instagram

O cantor Ney Matogrosso chamou atenção de seus seguidores do Instagram na noite deste domingo (23), ao publicar imagens misteriosas de um suposto objeto voador não identificado (óvni) que gravou de janela da sua residência no Rio de Janeiro. “Estou captando isso no céu, não sei o que é. Uma linha muito comprida na vertical com muitas pequenas luzes vermelhas”, escreveu Ney ao lado de um vídeo e uma foto do referido objeto. Nos comentários das publicações, seus seguidores se dividiram. Entre as teorias, alguns acreditam se tratar de um balão, um satélite, um drone ou até mesmo um helicóptero. Outros seguidores se animaram e passaram a contar histórias semelhantes.

Níver do dia

Glória Pérez

autora de novelas brasileira

70 anos