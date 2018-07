Citroën C3 tem nova versão Urban Trail por R$ 64.590

A Citroën apresenta uma nova versão do C3, chamada de Urban Trail, ela tem detalhes visuais exclusivos e custa R$ 64.590 à Os diferenciais são teto pintado de preto, em cor diferente daquela do restante da carroceria, molduras plásticas nas caixas de roda, rodas de liga leve de 16 polegadas com desenho exclusivo e logotipo nos para-lamas dianteiros e nos bancos da frente. A série também conta com proteções na parte inferior das portas, chamadas de “Airbumps”, que ajudam a proteger contra amassados e pequenos impactos. O motor 1.6 Vti 120 Flex Start, que gera 118 cv a 5.750 rpm e um torque máximo de 158 Nm a 4.750 rpm (números com etanol), sempre associado a caixa de câmbio automática sequencial de 6 marchas. Como itens de série traz, direção elétrica, ar-condicionado automático digital e luzes de condução diurna de LEDs. Produzido pelo Groupe PSA no Polo Industrial Brasil, em Porto Real (RJ), o Citroën C3 Urban Trail é oferecido em quatro cores: Prata Aluminium, Cinza Graffito, Branco Banquise e Vermelho Rubi