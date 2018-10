City empata com Liverpool e vê rivais se aproximarem no Inglês

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City perdeu a chance de despontar na ponta do Campeonato Inglês. O time não saiu do 0 a 0 no clássico morno com o Liverpool, disputado neste domingo (7), em Anfield, com direito a pênalti perdido por Riyad Mahrez.

O City chegou aos mesmos 20 pontos do Chelsea, que venceu o Southampton mais cedo, e só está na ponta por vencer os critérios de desempate: tem 18 gols de saldo contra 13 do rival. Já o Liverpool, que tem apenas 12 gols de saldo, caiu para terceiro.

Tite esteve no estádio para acompanhar o desempenho dos brasileiros, que se apresentam à seleção brasileira nesta segunda (8) para os amistosos contra Arábia Saudita e Argentina.

O próximo compromisso do City no Inglês será contra o Burnley, no próximo sábado (20), às 11h. Já o Liverpool visita o Huddersfield.