City vence com gol de Gabriel Jesus e avança na Copa da Liga Inglesa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City iniciou com vitória a sua defesa de título do torneio. Nesta terça-feira (25), a equipe treinada por Pep Guardiola derrotou o Oxford United, no estádio do adversário, por 3 a 0, e avançou à quarta rodada.

O atacante Gabriel Jesus abriu o placar do triunfo, aos 35 minutos do primeiro tempo, completando de cabeça um chute de Díaz desviado pela zaga do Oxford. Antes, aos 18, teve um gol anulado por impedimento.

Aos 33 minutos da etapa final, Mahrez ampliou para o Manchester City em contra-ataque que o deixou cara a cara com o goleiro Mitchell. Foden, aos 47, completou a vitória em chute cruzado na entrada da área.

O City poupou parte de seus titulares e utilizou uma escalação alternativa, que não sobrou em campo, mas também não passou sufoco contra o penúltimo colocado da League One, a terceira divisão da Inglaterra. Além de Jesus, outro brasileiro iniciou entre os titulares: o lateral-direito Danilo.

O adversário do City na quarta rodada da Copa da Liga será definido por sorteio. Já o próximo compromisso será pelo Campeonato Inglês, neste sábado (29), diante do Brighton, no Ettihad Stadium. Atual campeã da Premier League, a equipe é vice-líder após seis rodadas, com 16 pontos, dois a menos do que o Liverpool.