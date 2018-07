Clarín revela contato da federação argentina por Guardiola

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na busca por um novo técnico para a seleção argentina, a AFA fez um contato com Pep Guardiola para ver a possibilidade de ele assumir o cargo, revela o tradicional jornal argentino Clarín.

De acordo com a publicação, “houve uma ligação e eles não encontraram um ressonante ‘não’ do catalão”. O jornal ainda lembra que Guardiola já disse em entrevistas recentes que gostaria de um dia dirigir Argentina ou Brasil e que dentro da entidade “acredita-se ser possível montar uma engenharia financeira para realizar o sonho”. Mas faz a ressalva que dificilmente o treinador deixaria o Manchester City repentinamente.

A chegada de Guardiola poderia facilitar até a permanência de Lionel Messi na seleção, já que o treinador foi o responsável por comandar o argentino em seu auge no Barcelona. Mas ao mesmo tempo, segundo o jornal, a federação trabalha com opções mais concretas para ocupar a vaga que foi ocupada por Jorge Sampaoli na Copa do Mundo da Rússia.

De acordo com publicação, o presidente Claudio Tapia trabalha com o nome de Mauricio Pochettino, do Tottenham, como seu preferido, com José Pekerman realizando um trabalho de direção. Seu principal escudeiro, Daniel Angelici, tem a preferência por Alejandro Sabella, vice-campeão mundial em 2014, para um trabalho mais amplo.

A federação tenta encontrar um nome de consenso que possa representar um ciclo tranquilo até a Copa do Mundo do Qatar depois de um último atribulado, com três treinadores (Gerardo Martino, Edgardo Bauza e Jorge Sampaoli) e uma campanha irregular no Mundial, com eliminação nas oitavas contra a França.