Clássico da década de 1990, Mega Drive completa 30 anos e ganha versão mini

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos primeiros consoles de videogame a serem lançados em massa no Brasil comemora nesta segunda-feira (29) 30 anos. Desenvolvido pela Sega e lançado no Japão em 1988, o Mega Drive foi o console que concorreu diretamente com os videogames da Super Nintendo Entertainment, perdendo espaço apenas com a chegada do Playstation.

A marca foi responsável por trazer jogos de sucesso, como o "Sonic the Hedgehog", que apresentava as aventuras do rápido ouriço azul e outros animais de seu planeta. A velocidade do jogo já entregava o objetivo da Sega de mostrar a superioridade do processador do Mega Drive.

Por conta do sucesso, Sonic logo se tornou a mascote e um dos maiores símbolos da Sega. Além dele, os jogos "Mortal Kombat", "Super Monaco GP", "Castle of Illusion", "Street Fighter" e "FIFA Soccer '97 Gold" também foram clássicos do Mega Drive.

A Tectoy foi a empresa brasileira por trás da comercialização do Mega Drive e de seus jogos no Brasil, nos anos 1990. Apesar de o console ter sido lançado há 30 anos, no Japão, ele chegou apenas dois anos depois nas terras brasileiras.

"No começo, a receptividade do Mega Drive foi tímida. Até fizemos uma pesquisa na época para entender essa timidez", explica Stefano Arnold, sócio-fundador e atual presidente do conselho de administração da Tectoy. "Os gamers falavam que a última coisa que queriam era um videogame novo, porque já estavam atrás do Master System. Houve um 'delay' nas vendas, mas, em 1991, o Mega Drive explodiu."

Ao longo da história, o console chegou a ter mais de 30 versões diferentes lançadas. Segundo Arnold, a jogabilidade foi o fator que mais mudou ao longo de todas essas versões. Ele conta também que, no dia 31 de outubro de 2016, há dois anos, a Tectoy relançou uma réplica do aparelho, com o mesmo nome e embalagem, em comemoração aos 30 anos de relacionamento com a Sega.

"Queríamos fazer algo especial. Pensamos em lançar o Master System, mas acabamos resolvendo consultar a comunidade de gamers sobre o que eles prefeririam. Para nossa surpresa, a maioria falava no Mega Drive", afirma Arnold.

A Sega também irá lançar em abril de 2019 uma versão mini do console Mega Drive, em comemoração ao aniversário de 30 anos do produto. A novidade, que já tem pré-venda em outros países, deverá vir com alguns jogos na memória, mas também terá a possibilidade do uso de cartuchos antigos originais.

"Ainda vamos conhecer o produto e avaliar o lançamento dele aqui. Nossos consumidores são exigentes, querem um produto que não seja apenas uma réplica", afirmou Arnold sobre a possibilidade de o modelo chegar ao Brasil.