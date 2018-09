Clássico entre CRB e CSA termina em empate, sem gols

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Clubes em posições extremas na tabela da Série B, o clássico entre CRB e o CSA terminou em empate, sem gols. A partida deste sábado (29), realizada no estádio Rei Pelé, foi válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o empate, o CSA permanece no G-4, na terceira colocação, com 47 pontos, já o CRB está na parte de baixo da tabela, com 31 pontos e na zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Com jogo morno e sem grandes ataques, o resultado da partida acabou ficando previsível. Uma das poucas polêmicas aconteceu aos 40min do segundo tempo, quando o árbitro Rodolfo Toski expulsou injustamente Mazola após disputa de bola com Yuri. Toski achou que o atacante do CRB deu uma cotovelada no volante do CSA, mas o episódio não aconteceu e prejudicou o time de Alagoas.

Na próxima rodada da Série B, o CRB visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, no sábado (6), ás 18h30. O CSA recebe o Paysandu, no estádio Rei Pelé, na terça-feira (2), às 21h30.

O Figueirense também jogou neste sábado e enfrentou o Atlético-GO, em casa. A partida entre as equipes terminou empatado, em 2 a 2.

Pelo Figueirense, Diego Renan e Elton marcaram pela equipe de Santa Catarina, já para o clube de Goiás, Thiago Santos e Júlio César anotaram os gols da partida.

Na nona posição, o Figueirense, com 40 pontos, volta a campo contra o Sampaio Corrêa, na terça, às 19h15, no estádio Castelão. O Atlético-GO, que está em melhor posição no campeonato, na sexta colocação, com 44 pontos, enfrenta, em casa, o Vila Nova, no sábado, às 16h30.

Em dia de partidas que terminaram em empate, o Oeste ficou no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

Atualmente na décima posição, o Oeste faz uma campanha mediana no campeonato com 39 pontos. O Sampaio Corrêa está em situação crítica na Série B, e permanece na vice-lanterna com 26 pontos.

Na próxima terça, o Oeste tem pela frente um jogo contra o Criciúma, na terça. O Sampaio Corrêa busca uma vitória contra o Figueirense, também no mesmo dia.