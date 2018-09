Clássicos de Charlie Chaplin serão exibidos em sessões gratuitas de cinema

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O _teatral (lê-se Espaço Teatral), inaugurado em agosto por Claudia Raia e outros famosos em São Paulo, promove aos finais de semana deste mês o Cine Chaplin, que vai exibir clássicos do cineasta e ator Charlie Chaplin (1889-1977).

Nesta sexta (14) e sábado (15) haverá sessões de "O Garoto" (1921); nas próximas semanas, de "Vida de Cachorro" (1918), "O Vagabundo" (1915) e "O Circo" (1928).

"Chaplin foi um artista ímpar, um gênio único. Não tivemos outro tão genial, tão completo, tão empreendedor", diz Claudia Raia. "Ele foi uma referência na indústria cinematográfica, com seus filmes e suas ideias. A obra dele é dever de casa para quem ama cinema."

As sessões são gratuitas e fazem parte da estratégia de Claudia para alcançar todos os bolsos. "Queremos que o Teatral seja como um portal dos sonhos, do qual as pessoas saiam transformadas", declara Claudia. "E acho importante que o público conheça a obra de Chaplin, que emociona e nos coloca para pensar sobre a sociedade."

Entre os filmes exibidos, a artista destaca o deste final de semana, "O Garoto". Nele, um menino abandonado por sua mãe é encontrado por Carlitos, que cuida dele.

O _teatral está localizado no Instituto Tomie Ohtake, na rua Coropé, 88, em Pinheiros.