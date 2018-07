Da redação

Clássicos do jazz e do blues interpretados com a energia do rock. Esta é a marca do quarteto Jelly Roll, atração de hoje no projeto Música na Biblioteca. A partir das 17h30, no hall térreo da BPP, o grupo apresenta um “pocket show didático”, com informações e curiosidades sobre os temas apresentados — muitos deles compostos nas primeiras décadas do século XX. A entrada é gratuita. Formado por Rodrigo Nickel (saxofone), Diego Porres (baixo), Bruno Sucheck (guitarra) e Thiago Golin (bateria), o Jelly Roll surgiu em 2014 com a proposta de revisitar o jazz de Nova Orleans e o blues de Chicago. Mais informações: (41) 3221-4911.