Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello vão casar em cerimônia intimista e simbólica

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de produzir o espetáculo "Chaplin, o Musical", a atriz Cláudia Raia vai oficializar sua união com o também ator Jarbas Homem de Mello, que na peça interpreta o protagonista.

"Já somos casados há cinco anos. Vamos apenas oficializar essa união, agora no início de dezembro", disse ela em entrevista à reportagem. "Estou muito feliz", afirma.

Raia e Jarbas estão em um relacionamento há oito anos e já haviam celebrado a união em uma igreja em Toledo, na Espanha.

Segundo o site Glamurama, a data foi marcada para coincidir com as curtas férias de fim de ano do casal, que finalizou a temporada de "Chaplin, o Musical" no dia 25 de novembro. A celebração deve ocorrer neste final de semana, no final da tarde.

O vestido não será branco e é assinado por Lethicia Bronstein, em parceria com os stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira -que tiveram apenas 10 dias para a produção.

Os stylists também deram detalhes de como será a cerimônia, que conta ainda com daminhas famosas como Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Marcella Rica e Fernanda Souza.

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, Raia também comentou que seria mãe novamente -e também não se importaria em ser avó, uma vez que seu filho mais velho, Enzo, do seu casamento com Celulari, tem 21 anos. "Estou bem, tenho saúde. Quem disse que mulher de 51 anos não pode ter filhos? Que venha o que tiver que vir."