Claudinei Oliveira deixa o Paraná Clube e acerta com a Chapecoense

Silvio Rauth Filho

O técnico Claudinei Oliveira deixou o Paraná Clube. Ele aceitou proposta da Chapecoense para comandar a equipe nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2018.

"Tive uma reunião com o Paraná. Com o presidente, com o Marcão (diretor de futebol). Ontem (segunda), a Chapecoense procurou meu empresário e fez uma proposta. Vim para Curitiba e conversei com o Paraná. O Léo (presidente) agradeceu a minha sinceridade e deixou as postas do clube abertas", disse Claudinei Oliveira, para a jornalista Nadja Mauad, do Blog da Nadja.

Essa foi a terceira passagem de Claudinei pelo Paraná Clube. Ele também trabalhou no clube em 2014 e em 2016. Em 2018, ele ficou dois meses e não venceu nenhum jogo. Foram 11 partidas, com três empates e 8 derrotas - aproveitamento de 9%.

Claudinei já passou por três clubes em 2018 (Paraná, Sport e Avaí). A Chapecoense será o quarto desafio do treinador na temporada. O clube catarinense, que está na 18ª colocação e também luta contra o rebaixamento, demitiu Guto Ferreira no último domingo. No Sport, o treinador somou 16 jogos, cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

O Paraná já teve três treinadores em 2018. Começou com Wagner Lopes e contratou Rogério Micale ainda no Campeonato Paranaense. Claudinei chegou há dois meses e não conseguiu tirar o time da lanterna do Brasileirão.

Luciano Gusso, que já foi técnico do Paraná e hoje é auxiliar de Claudinei, também seguiu para a Chapecoense. Outro auxiliar é o recém-contratado Lúcio Flávio, recordista de jogos pelo clube como jogador. Ele segue no Paraná e pode assumir como interino. Caso procure um técnico no mercado, a diretoria pode trazer Claudio Tencati, ex-Londrina e Atlético-GO, que está sem clube.