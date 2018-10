Claudinei Oliveira deixa Paraná e assume comando da Chapecoense

Folhapress

CURITIBA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Claudinei Oliveira é o novo técnico da Chapecoense. O treinador pediu demissão do Paraná nesta terça-feira (16) e já foi anunciado pelo clube catarinense.

O time paranaense também confirmou a saída do profissional, que dirigiu a equipe em 11 partidas do Campeonato Brasileiro, com 3 empates e 8 derrotas —aproveitamento de 9% dos pontos. O Paraná é o último colocado na Série A, enquanto que a Chape está na 18ª posição, também dentro da zona de rebaixamento.

Em seu comunicado oficial, a Chape lembrou ainda que Claudinei dirigiu o Sport também neste Brasileiro. Foram 16 jogos, com 7 derrotas, 4 empates e 5 vitórias pelo clube pernambucano, que está na penúltima posição do campeonato.

Em coletiva nesta semana, Claudinei já tornado pública a hipótese de deixar o Paraná: "Se chegar um momento em que não tenha mais o que agregar, vou sair. Se for melhor sair agora, ficar pra o ano que vem, aí vamos ver o que é melhor para os dois, porque a gente tem de olhar para a frente", declarou.

Claudinei já assume a Chape para o jogo contra o Cruzeiro no próximo domingo (21), 16h no Mineirão. Ele leva consigo também o auxiliar técnico Luciano Gusso.

Já o Paraná ainda não sabe quem dirige a equipe no jogo de domingo, 19h, em Curitiba, contra o Flamengo, função que pode ser dada ao ex-meia Lucio Flávio, agora parte da comissão técnica permanente do clube.