Cleo Pires perde sua estreia na novela 'O Tempo Não Para'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cleo Pires reconheceu em sua conta do Twitter que se esqueceu de assistir à sua estreia em "O Tempo Não Para". A novela escrita por Mário Teixeira começou a ser transmitida pela Globo na última terça-feira (31) e a atriz apareceu pela primeira vez na quarta-feira (1) como a personagem Betina.

A personagem de Cleo foi caracterizada em seu primeiro episódio como uma mulher forte e independente, que entra em conflito depois que vê seu noivo, Samuel (Nicolas Prattes), se declarar para a personagem Marocas (Juliana Paiva).

No dia anterior à sua estreia, a atriz ainda havia postado na mesma rede social uma foto de sua personagem, avisando seus seguidores sobre o início da novela.

Em São Paulo, a novela registrou a melhor audiência de uma estreia na faixa das 19h dos últimos seis anos, com 32 pontos. No Rio de Janeiro, a média foi ainda maior: 34 pontos. Nas redes sociais, a hashtag #OTempoNãoPara contou com mais de 83 mil menções.

A atriz também tem seguido a carreira musical, adotando o nome artístico "CLEO" e abandonando o sobrenome "Pires". Ela lançou seu primeiro EP "Jungle Kid" em maio deste ano.