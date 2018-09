Cleo posa nua e revela tatuagem de dragão no cóccix

Da redação

Investindo na carreira de cantora, Cleo aproveitou o dia de ontem para divulgar o clipe de ‘Trapped’, lançado por ela na quinta (30). A estratégia: postar uma foto em que aparece nua (ou quase, já que veste tapa-sexo) na banheira, assim como como filmou o vídeo. Fãs da cantora viram a tatuagem de dragão escondida na região do cóccix, que pôde ser vista totalmente. “Quero saber quem aqui já assistiu meu clipe Trapped??”, escreveu Cleo.

Comemoração

Fátima Bernardes festeja dez meses de namoro com Gadêlha e rebate críticas

Apresentadora do ‘Encontro’ (Globo), Fátima Bernardes, 55 anos, comemorou ontem dez meses de namoro com Túlio Gadêlha, 30, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. O advogado pernambucano está filiado ao PDT e concorre a deputado federal, além de ser um dos apoiadores do ex-presidente Lula, que teve a candidatura barrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Feliz dia 2 pra nós. 10 meses. Durante esse tempo, ouvi inúmeras vezes que a gente tem muita coragem. Acho que não precisa de coragem pra namorar. Só de amor mesmo”, escreveu a apresentadora em seu perfil no Instagram. Queridinhos das redes sociais, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha não têm receio de dividirem momentos de descontração com seguidores. Desde que assumiram a relação, no fim de 2017, a rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs no mundo online.

Polêmica



Pabllo Vittar recusa vincular imagem a marca que apoia Bolsonaro

Logo após vir à tona uma polêmica envolvendo a marca de calçados Victor Vicenzza, por conta do apoio do dono da marca à campanha de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) à presidência, a cantora Pabllo Vittar, que usava peças da empresa, fez um pronunciamento em seu Instagram. O assunto veio à tona nas redes sociais há alguns dias, após usuários perceberem que a página da marca no Instagram passou a seguir diversos perfis que apoiam Jair Bolsonaro, além do próprio candidato e de três de seus filhos, todos também na política: Flávio, Carlos e Eduardo. A página também curtiu publicações do candidato. A empresa diz que Bolsonaro não é homofóbico. “Desde o início da minha carreira, sempre soube que seria muito difícil conseguir apoio de marcas que queiram se relacionar com uma artista LGBTQIA+ drag que sou. Não poderei aliar meu trabalho a um discurso que deixa claro não se importar com os direitos humanos de toda comunidade LGBTQIA+, à qual faço parte”, complementou. “A partir de agora, não vinculo mais a minha imagem”.

Aos 91 anos

Morre o poeta Wlademir Dias-Pino

Wlademir Dias-Pino, um dos seis poetas que participaram da Exposição Nacional de Arte Concreta de 1956, ao lado de escritores como Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Ferreira Gullar, morreu na quinta-feira (30), no Rio, aos 91 anos. Quando jovem, fundou um grupo de poesia experimental em Cuiabá (MT), onde morou desde os 11 anos. O poeta, que também era artista visual, preparava uma exposição para o Centro Pompidou em Paris quando morreu, em decorrência de uma pneumonia. A cerimônia de cremação foi realizada no sábado, no Cemitério do Caju. Dias-Pino, segundo sua autodefinição, era um pensador gráfico, interessado em explorar a dimensão visual da poesia. Há dois anos, no Museu de Arte do Rio (MAR), ele ganhou uma retrospectiva com 800 obras.

Níver do dia

Paulo Maluf

político brasileiro

87 anos