Cleo troca beijos com Mano Brown em clipe com cenas picantes

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de "Jungle Kid", seu EP de estreia na música, Cleo lança nesta quinta (29) a música título de sua nova coletânea: "Melhor Que Eu". O clipe, que é o segundo do novo trabalho, conta com a participação de Mano Brown.

A gravação foi feita numa casa no Capão Redondo, bairro da zona sul onde mora o rapper paulistano. O clipe conta com cenas quentes, beijos e trocas de carícia em diversos cômodos da casa. Em seu Instagram, a cantora, que também está no ar em "O Tempo Não Para", agradeceu a parceria.

"Obrigada pela generosidade e disposição! Você não sabe o que é ter você, um ídolo pessoal que tantas vezes me inspirou com a sua trajetória e com a sua arte, participando de um trabalho artístico meu", escreveu ela na legenda de uma foto em que aparecem juntos no clipe.

Os fãs chegaram a cogitar um possível romance, uma vez que Cleo está solteira desde o fim do relacionamento com Rômulo Neto, há três anos. No entanto, Mano Brown é casado há 24 anos com Eliane Dias, advogada e ativista da causa negra, que também gerencia a produtora musical do marido, a Boogie Naipe.

Outra polêmica sobre o clipe envolve um take que destaca a blusa de Cleo, marcada pelos mamilos. A cantora, que é defensora da liberdade sexual feminina e se considera fetichista, disse ser, em outras ocasiões, contra a erotização dos seios femininos.