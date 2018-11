Cleo usa decote ousado e cabelo ao estilo Kylie Jenner em sua festa de 36 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Cleo (ex-Pires) comemorou seus 36 anos com uma festa repleta de amigos famosos nesta terça (2). Ela surgiu para o evento com um "look" monocromático preto, decote avantajado e um cabelo curto, loiro e platinado, um estilo que ficou famoso na cabeça da empresária Kylie Jenner, a irmã mais nova das Kardashians.

Cleo, que está no ar como Betina na novela "O Tempo Não Para", usou uma peruca para a mudança radical de visual não influenciar nas gravações. Entre os convidados da festa, realizada no LSH Lifestyle Hotels, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estavam o casal Fernanda Souza e Thiaguinho, Adriane Galisteu e Regiane Alves.

Em seus perfis nas redes sociais, a atriz agradeceu as mensagens de parabéns dos fãs. "Não parei até agora, não consegui agradecer todas as mensagens que eu recebi de muito carinho e que estão lindas. Mas quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu beijo e o meu amor."