Clima colabora e Estado prevê safra melhor

Da Redação Bem Paraná

A safra de grãos 2018/2019 no Paraná deverá ter uma variação positiva de 4% se comparada à safra 17/18, segundo levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. A produção está estimada em 23,3 milhões de toneladas, enquanto que na safra 17/18 a produção foi de 22,5 milhões. Ao contrário da safra passada, o clima tem ajudado, especialmente no período de plantio.

Entre as principais culturas, foram registrados alguns índices positivos de preço, área, produção e rendimento. O rendimento do feijão de 1ª safra, por exemplo, cresceu 12% entre as safras de 17/18 e 18/19. Atualmente, a expectativa é que essa cultura renda cerca de 1.976 kg por hectare. O milho e a soja de 1ª safra também tiveram crescimento nessa variável, respectivamente de 5% e 2%.

O principal produto paranaense, o soja, tem o plantio adiantado, com cerca de 18% da área semeada. No mesmo período do ano passado, a seca havia prejudicado esse índice, que atingiu somente 2%. Os produtores estão plantando mais cedo com a intenção de adiantar também o plantio do milho na segunda safra, e assim escapar das geadas nos meses seguintes. “Se o clima colaborar, teremos o desenvolvimento normal do plantio até o final do ano”, disse o chefe do Deral, Marcelo Garrido.

A estimativa de produção é de 19,6 milhões de toneladas, um aumento de 2% com relação ao mesmo período do ano passado. A área plantada deverá ser de 5,4 milhões de hectares. Aproximadamente 15% da produção está comercializada, número que atende à média dos últimos três anos. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos é um dos fatores de influência nos preços. A saca de 60 kg do grão é comercializada em média por R$ 80,00 um aumento de 40% com relação ano passado, quando o preço da saca era girava entorno de R$ 58,00.

Previsão do tempo

A previsão do tempo para os próximos meses é de chuva um pouco acima do normal durante a primavera por causa da ação do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico. São esperados eventos severos do tempo neste período. As temperatruas devem oscilar dentro da normalidade.