Clipe de 'thank u, next', de Ariana Grande, é o mais visto no YouTube em 24 horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ariana Grande bateu um novo recorde com o clipe de "thank u, next", lançado na sexta (30). Recriando cenas de filmes como "Meninas Malvadas" e "Legalmente Loira", o vídeo teve o maior número de espectadores no YouTube em um período de 24 horas.

Ao todo, 47 milhões de pessoas assistiram ao clipe dentro de um dia de seu lançamento, superando as 45 milhões que viram "Idol", do grupo de k-pop BTS, em agosto.

"thank u, next" também foi foi o vídeo com mais espectadores simultâneos em uma estreia na plataforma. Cerca de 829 mil pessoas assistiram, ao mesmo tempo, às cenas em que a cantora reencena comédias românticas enquanto canta sobre seus ex-namorados.

A cantora vinha dando "spoilers" nas redes sociais durante as gravações, mostrando cenas e imagens de referência dos filmes aos quais alude no clipe. Em um desses casos, Ariana Grande publicou uma foto na qual beijava uma amiga e escreveu: "Mas ela é minha prima de primeiro grau".

A legenda faz referência a um diálogo do filme "Meninas Malvadas" (2004), no qual a personagem de Amanda Seyfried beija seu primo e se justifica a uma amiga dizendo que ele é seu primo de primeiro grau.

O clipe, que também alude a "Teenagers - As Apimentadas" e "De repente 30" conta com participações de Kris Jenner, matriarca das Kardashians, Frankie Grande, irmão da cantora, e da atriz Jennifer Coolidge, entre outros.

O hit está no topo das paradas desde que foi lançado, no dia 3 de novembro. A canção menciona, por exemplo, o comediante Pete Davidson, com o qual a cantora rompeu um noivado em outubro, e Mac Miller, um de seus ex-namorados, morto em setembro.