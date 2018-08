Clooney ganha com marca de tequila mais que a soma dos dez maiores salários de atrizes de Hollywood

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No topo da lista dos atores mais pagos de Hollywood no último ano, George Clooney ganhou boa parte dos seus US$ 239 milhões (cerca de R$ 975 milhões) com a venda da Casamigos Tequila, marca de bebidas fundada pelo próprio ator.

Suas ações na empresa, criada em 2013, foram vendidas no final de 2017 por US$ 233 milhões (R$ 950 milhões). O ator, que foi duas vezes vencedor do Oscar, não participou de nenhum filme ou série no último ano, sendo pago apenas pelos comerciais da cafeteira Nespresso.

A produtora de Clooney, Smokehouse, assina o filme "Oito Mulheres e Um Segredo", lançado em junho de 2018. Com uma bilheteria de US$ 300 milhões (R$ 1,22 bilhões), a produção é estrelada por Sandra Bullock, Cate Blanchett e AnneHathaway -que estão na lista da Forbes das atrizes mais bem pagas de Hollywood nos últimos 12 meses.

No entanto, a soma do montante recebido pelas dez primeiras colocadas não supera "salário" de Clooney. Na lista das atrizes com super-salários está Scarlett Johansson em primeiro (que recebeu US$ 40,5 milhões, cerca de R$ 163 milhões), seguida por Angelina Jolie e Jennifer Aniston.

Juntas, as dez mulheres receberam um total de US$ 186 milhões (R$ 757 milhões), enquando George Clooney recebeu US$ 233 milhões (R$ 950 milhões) com a venda de sua empresa da Casamigos.

Na lista dos atores mais bem pagos, o segundo colocado é Dwayne Johnson, que recebeu US$ 124 milhões (R$ 505 milhões) no último ano, boa parte do seu trabalho em "Jumanji: Bem-vindo à selva". Para fins comparativos, a segunda colocada na lista das atrizes mais bem pagas, Angelina Jolie, recebeu US$ 28 milhões (R$ 114 milhões) no último ano.