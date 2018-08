CMN amplia prazo para a portabilidade salarial

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - As instituições financeiras ganharam mais tempo para processar os pedidos do trabalhador para transferir o dinheiro da conta salário para uma conta própria. O Conselho Monetário Nacional (CMN) aumentou, de cinco para 10 dias úteis, o prazo para os bancos processarem os requerimentos de portabilidade salarial.

Regulamentada no início do ano, a portabilidade salarial representa a transferência gratuita de dinheiro da conta salário, onde o empregador deposita os proventos do trabalhador, para a conta de preferência do empregado, independentemente da instituição financeira.

Em nota, o Banco Central (BC) informou que o prazo mais longo facilitará as verificações necessárias pelas instituições financeiras. Pelas regras, que entraram em vigor em julho, cabe à instituição que recebe os recursos transferidos da conta salário processar os pedidos do trabalhador e verificar a autenticidade das informações fornecidas.

O BC informou que a medida não trará prejuízos aos clientes nos meses seguintes, já que o procedimento ocorre somente uma vez. Depois de feita a portabilidade, a transferência do salário para a conta de escolha do trabalhador fica automática nos meses seguintes. A conta salário recebe depósitos apenas da empresa, mas o trabalhador tem direito a um cartão para a movimentação da conta, a cinco saques, duas consultas de saldo e dois extratos mensais sem cobrança de tarifa.