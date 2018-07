COB adia meta de medalhas e planeja investir R$ 800 milhões para Olimpíada de Tóquio-2020

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O COB (Comitê Olímpico do Brasil) vai gastar cerca de R$ 800 milhões na preparação da delegação nacional até o final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para 2020.

Neste ano, a entidade já investiu R$ 153 milhões.

Os valores foram revelados na manhã desta segunda (23) pela cúpula da entidade.

A quantia é menos da metade gasta pelo COB na preparação da equipe para a Olimpíada do Rio, em 2016. Na época, a entidade destinou US$ 600 milhões para gastar nos Jogos de 2016.

Se levarmos em conta o dólar de agosto de 2016, o COB gastou quase R$ 1,9 bilhão na preparação da equipe.

O valor investido para o ciclo de 2020 será semelhante ao destinado pelo comitê nos Jogos de Londres, em 2012, quando gastou US$ 350 milhões -cerca de R$ 770 milhões no dólar da época.

A verba atual é oriunda basicamente do repasse da Lei Agnelo/Piva, que destina parte do dinheiro arrecadado com as loterias para o comitê olímpico.

Atualmente, o COB conta apenas com dois patrocinadores -uma universidade e uma empresa de material esportivo. As duas não repassam dinheiro aos cofres da entidade. Oferecem apenas serviços.

A meta de medalhas da delegação brasileira para Tóquio não foi divulgada pela entidade. Nos Jogos do Rio, o Brasil conquistou 19 medalhas em 12 esportes, sendo sete de ouro.

Desta vez, a entidade informou que a previsão só será feita no final do próximo ano.

O órgão apresentou nesta segunda-feira detalhes da preparação da delegação no Japão. A equipe brasileira contará com oito bases espalhadas pelo país.

No ano passado, o COB mergulhou na maior crise da sua história.

Presidente do órgão por mais de duas décadas (de 1995 a 2017), Carlos Arthur Nuzman foi preso acusado de intermediar o pagamento de propina aos dirigentes do COI (Comitê Olímpico Internacional) na escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016.

Após ser detido, Nuzman renunciou ao cargo. Paulo Wanderley, seu vice, assumiu o comando da entidade.

Neste período, ele tenta "enxugar a máquina", como diz, para manter ativos os investimentos no esporte.

O dirigente cortou dezenas de funcionários e está revendo contratos. A entidade conta atualmente com 205 servidores. Antes, o comitê tinha um quadro com 263 empregados.

A área de tecnologia teve o seu contrato reduzido de R$ 8,5 milhões para R$ 2,7 milhões por ano.

Wanderley desistiu de mudar a sede do COB neste ano. A entidade funciona num prédio alugado na Barra da Tijuca. O plano para o futuro é ir para o parque aquático Maria Lenk, uma instalação da entidade.

Nos Jogos de 2020, o COB vai copiar a estratégia adotada pelos japoneses no Rio, que montaram um restaurante próximo da Vila Olímpica. Os brasileiros já reservaram um espaço, distante menos de 10 minutos de caminhada da Vila, para os atletas nacionais se alimentarem. O restaurante deve contar com 15 cozinheiros.

