Cobra perdida há um mês é encontrada em motor de carro nos EUA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais da pequena cidade de Omro, no Wisconsin, Estados Unidos, foram acionados para uma ocorrência incomum na última quarta-feira (22). Eles precisaram retirar uma cobra de um carro.

O caso aconteceu quando uma motorista que dirigia pela cidade precisou encostar porque o veículo estava andando de maneira estranha. Ela então abriu o capô e se deparou com uma cobra píton-real enrolada no motor.

Sem saber como retirar o animal do carro, a motorista ligou para a polícia, que por sua vez entrou em contato com um especialista em cobras.

Juntos, eles foram capazes de salvar o réptil, com comprimento de cerca de 1,2 m, que estava cansado, mas vivo e sem ferimentos.

De acordo com o departamento de polícia de Omro, o animal havia escapado de seu dono há um mês. Como na cidade é proibido ter esse tipo de espécie, o dono foi multado, mas não precisará pagar qualquer taxa se arcar com o conserto do carro no qual a cobra se escondeu.