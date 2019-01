Cohab Curitiba vai sortear carro 0 km entre os mutuários com prestações em dia

SMCS

Uma promoção da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab) promete movimentar as agências de atendimento espalhadas pelas administrações regionais da cidade. A ação batizada de Carro Novo em Casa vai sortear um automóvel 0 km da marca Chery entre os mutuários que estiverem em dia com suas prestações da casa própria.

“O objetivo da campanha é incentivar os mutuários a manterem as parcelas em dia e desta forma aumentar a arrecadação da Cohab. O órgão responsável pela política habitacional do município enfrenta um grande problema de inadimplência, o que prejudica o andamento dos projetos”, explica o prefeito Rafael Greca.

Nos últimos dois anos, a Cohab tem lutado para reduzir o alto índice de contratos em atraso. Em 2017 e 2018 foram realizados mutirões de cobrança, condições especiais de renegociação e visitas aos empreendimentos com maior inadimplência.

“Quando uma pessoa deixa de pagar suas prestações ela prejudica uma outra família que aguarda na fila da Cohab, pois são recursos que poderiam ser usados na construção de mais moradias”, ressalta o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Promoção

Para participar não é necessário se inscrever, basta estar em dia com as prestações até o dia 20 de março (data de corte) e estará automaticamente concorrendo ao automóvel, que será sorteado pelo resultado da loteria federal do dia 27 de março.

Estarão aptos a participar do sorteio os mutuários que assinaram contratos diretamente com a Cohab. Inscritos na fila da casa própria que foram beneficiados com imóveis em contratos com a Caixa Econômica não concorrerão.

Todos os detalhes da promoção podem ser conferidos no regulamento que está disponível no site da Cohab. A promoção Carro Novo em Casa possui certificado de autorização SEAE nº 01.000894/2019.

Após o dia 20 de março será conhecida a quantidade de participantes aptos a concorrer. A cada um serão distribuídos os números da sorte (consultar regulamento), com divulgação no site da Cohab.

Exigências

Os contratos inativos quitados antes do período de início da promoção não poderão participar do sorteio. O início oficial da promoção é o dia 18 de fevereiro. Também estão impedidos de participar funcionários, estagiários e prestadores de serviços à Cohab, seus cônjuges, mesmo que sejam mutuários da companhia.

Somente terá direito ao prêmio aquele que apresentar contrato adimplente no pagamento do encargo mensal, que seja o titular de contrato de financiamento firmado com a Companhia e que resida no imóvel até a data de entrega do prêmio. Caso o sorteado não atenda a estas três condições não poderá receber a premiação.

A participação também exige que o contrato original do financiamento tenha ao menos seis prestações vencidas e pagas até a data da classificação.

Mutuários que efetuarem a quitação total do saldo vencido e a vencer durante o período de vigência da promoção, cujo saldo a ser quitado seja de no mínimo R$ 1.000,00 (um mil reais), também receberão os números da sorte.

Carro Novo

A previsão para a entrega do prêmio é o dia 29 de março, aniversário de Curitiba. O veículo já está no saguão do prédio da Cohab a espera de seu novo dono. O veículo de passeio 0 km, fabricação nacional, é da marca Chery, modelo New QQ Smile, quatro portas e motor flex.

“Você mutuário da Cohab que está com prestações em atraso, aproveite esta oportunidade! Além da chance de ganhar um carro novo, você vai colaborar para que outras famílias curitibanas também tenham sua casa própria”, convida o prefeito Rafael Greca.