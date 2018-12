Coletivo Inclusão em duas apresentações no Teatro Zé Maria

Da redação

O Coletivo Inclusão apresenta o espetáculo ‘Nossa Vida de Bicho...’, que retrata o universo lúdico através do olhar dos animais que vivem na fazendinha comandada pela galinácea Dona Genoveva, responsável por anunciar a chegada de um novo dia, e com ele novas aventuras para lá de divertidas. Trazendo de forma leve a importância das relações, do convívio diário com suas surpresas e imprevistos, afinal, nem tudo que parece é. A vida de bicho pode parecer tranquila, mas quando algo sai do controle. A apresentação será no próximo dia 14.

O cão late, A gatinha se assusta, A galinha acorda, O porco muge E a vaca tosse. Há ainda quem diga que os ratos se escondem enquanto a lua faz a festa, e o sol brilha em outro lugar. ‘Nossa Vida de Bicho’, estreia como processo inicial do projeto de teatro com a APAE – Luan Muller, buscamos desenvolver a sensibilidade que habita em cada um dos novos atores. A peça, mostra a importância da amizade, bem como mostra a responsabilidade de cada um de nós em respeitar as diferenças.

No dia 15 é a vez do espetáculo, ‘O Sol Vem Depois do Arco-Íris (…)’ que abordam os preconceitos que temos com as formas de amar. Em um mundo em que as cores não se misturam, o amor não pode nascer. stamos falando sobre o nosso tempo, mas no tempo em que a nossa história se passa as coisas também não eram assim tão fáceis... O branco não conversava com o preto, o vermelho e o verde não se conheciam pra poder criar o amarelo, e o roxo pobrezinho, estava extinto, por que os vermelhos e os azuis não podiam se olhar na cara. Mas mesmo quando tudo pareçe impossível, um outro dia sempre amanhece para que o azul possa aparecer, assim como nos dias de hoje - mesmo que muitos não possam ver -, nossa história é cheia de fantasias… destas que só não vê quem não crê.

Serviço

Coletivo Inclusão apresenta ‘Nossa Vida de Bicho’

Quando: Dia 14 de dezembro às 20 horas

Onde: Teatro Zé Maria – O Teatro da Classe

Classificação: Livre

Entrada franca - Não será necessária a confecção de ingressos, O controle de entrada do público será responsabilidade da organização do evento com a orientação da equipe TJMS.

Coletivo Inclusão apresenta ‘O Sol Vem Depois do Arco-Íris’

Quando: Dia 15 de dezembro às 17h

Onde: Teatro Zé Maria – O Teatro da Classe

Classificação: Livre

Entrada franca - Não será necessária a confecção de ingressos, O controle de entrada do público será responsabilidade da organização do evento com a orientação da equipe TJMS