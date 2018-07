Coligação de Ratinho Jr está ‘aberta’

A convenção do PSD para oficializar a candidatura de Ratinho Junior ao governo do Paraná reuniu cerca de 4 mil pessoas no sábado, segundo a assessoria. A vaga de vice na chapa permanece aberta e deverá ser definida somente em 5 de agosto, data em que os partidos devem entregar as atas das convenções assinadas pelos delegados com as coligações ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O registro das candidaturas deve ser feito no dia 15 de agosto.

Ratinho Jr garante ter a confirmação de sete partidos em sua coligação. A chapa atual seria PSD, PSC, Avante, PV, PHS, PR e PRB. A inclusão do PSL, presidido pelo deputado federal Fernando Francischini, pré-candidato ao Senado, ainda está indefinida. “Outros partidos também podem vir”, disse Ratinho Jr.

Com a coligação atual, Ratinho Jr tem seis nomes cotados para vice na chapa. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, Edson Campagnolo (PRB); o ex-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, Darci Piana (PSD); o ex-secretário da Agricultura do Estado, Norberto Ortigara (PSD); o ex-prefeito de Assis Chateaubriand Marcel Micheletto (PR); a presidente do PR de Maringá, Akemi Nishimori, esposa do deputado federal Luiz Nishimori; além da deputada federal Leandre Dal Ponte (PV). Campagnolo seria o nome mais avançado nas negociações, embora Ortigara seja o preferido de Ratinho Jr., afirmam aliados. “Temos o nome de Campagnolo, Darci Piana, tem do Marcel Michelleto através do PR, Norberto Ortigara, que é uma pessoa que tem colaborado muito no nosso plano de governo.”.

Tempo de TV e rádio - Com os sete partidos, Ratinho Jr. ficaria com 4,8 minutos de tempo no programa eleitoral de televisão e rádio. O tempo é definido proporcionalmente ao número de deputados que cada partido elegeu à Câmara Federal em 2014. Segundo cálculos da coordenação da campanha, PSD ficaria com 1’15”; PRB com 1’13”; PR, com 1’11”; PV, com 0,28”; PSC, com 0,27”; e PHS com 0,17”.