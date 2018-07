Colo Colo tenta contratar volante do Atlético

Silvio Rauth Filho

O Colo Colo, do Chile, está tentando a contratação do volante Pavez, do Atlético Paranaense. A notícia foi divulgada pelo Dale Albo, do Chile.

O jogador, de 28 anos, está no Atlético desde 2017. Em 2018, foi utilizado como zagueiro pelo técnico Fernando Diniz, que deixou o clube.

Segundo o Dale Albo, o Colo Colo ainda possui 60% dos direitos econômicos de Pavez. O jogador tem contrato com o Atlético até junho de 2020.

O site chileno afirma que outro fator que pode pesar a favor da transferência é a Libertadores. O Colo Colo está nas oitavas de final da competição – vai enfrentar o Corinthians em agosto – e disputar o torneio seria um atrativo a mais para o jogador.