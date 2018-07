Coloca um decote aí

O momento na vida das modas é decotar. Eu decoto, tu decotas, ela decota, certo? Certíssimo! Todas decotamos! É, gatas, vamos valorizar o peitão que temos para encarar o mundo de frente e com honra.

No tapete vermelho de Cannes 2018, a mania apareceu com força. Até as normalmente mais comportadas nas vestimentas andam decotando! Dentre os modelos mais usados temos o ‘V’ profundo.

Ele pode ir até a altura do umbigo e pode também ser usado como sobreposição. Entenda: a onda não é o famoso “pagar peitinho”, um termo vulgar e comum de ser usado quando alguém deixa à mostra os peitos ou quando uma alça nos deixa na mão e os mostramos em público.

Por mais que pareça inadequado, a nudez ainda é castigada, não é vista como comum e também não estamos na Era das Cavernas, embora muita coisa esteja bem primitiva ainda.

Em modas e em eventos de artes, quase tudo pode, mas vamos ao que é mais elegante sempre.

Escolhi alguns looks decotados para sugerir ideias para vocês nas próximas aparições socias e públicas mostrando o que há de mais lindo em matéria de peitão.

Vão aqui alguns dos meus favoritos.

Sublime – Aymeline Valade deixa seu habitual look garçonne (masculino) em casa e arrasa nesse decote bem apertado combinando com uma postura quase gélida. AMO!

allas again – Cindy Bruna aparece bem anos 80. O decote é profundo, mas tem uma proteção de tela na parte baixa para não deixar nada cair. O look é bom, mas data rápido.

Taças – Julia Restoin-Roitfeld arrasa no decote apertado medieval. Para acompanhar, uma maquiagem sempre leve e um magnífico colar de pedras preciosas. É tipo lacre e não se fala mais nisso. Não precisa mais nada.