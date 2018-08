Colômbia e EUA negam envolvimento em suposto ataque na Venezuela

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um funcionário da Casa Branca negou que os EUA estão por trás da suposta explosão de drones que aconteceu neste sábado (4), na Venezuela, e que teria como alvo o ditador venezuelano, Nicolás Maduro.

"Posso dizer sem equívoco que o governo dos EUA não está envolvido", disse John Bolton, conselheiro nacional de segurança, ao canal Fox. "Se o governo da Venezuela tem informações que demonstram violação de leis e quer apresentar aos EUA, vamos analisar seriamente", acrescentou.

Além dos EUA, a Colômbia também se manifestou depois de um um discurso feito por Nicolás Maduro, que atribui ao país a responsabilidade pelos fatos. "Resultam absurdos e carecem de todo fundamento as acusações de que o mandatário colombiano seria o responsável pelo suposto ataque contra o presidente Maduro", diz um comunicado oficial.

O conselheiro americano, John Bolton, ainda sugeriu que o próprio Maduro pudesse estar por trás dos acontecimentos, mencionando a corrupção e opressão na Venezuela. "Poderia ser muitas coisas, incluindo um pretexto armado por Maduro", diz.

A oposição venezuelana acusa Maduro de se aproveitar do suposto ataque para intensificar sua repressão política. Segundo opositores, incidentes como esse já foram usados como motivo para ações contra críticos do regime.

A Venezuela afirma que prendeu suspeitos de terem cometido os atos, sem fornecer, porém, detalhes sobre a identidade ou motivação dos supostos envolvidos.

A explosão aconteceu neste sábado (4), enquanto o ditador da Venezuela fazia um discurso. Depois de um estrondo, soldados são vistos correndo --ao passo que Maduro recebe proteção.

Caracas afirmou que drones armados com explosivos foram detonaram próximo do local do discurso, em um evento comemorativo dos 81 anos da Guarda Nacional.

Bombeiros presentes na cena, porém, informaram à agência Associated Press que o barulho estaria relacionado a um tanque de gás que explodiu em um apartamento ao redor do evento.