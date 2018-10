Colombiana da Sauber fará sua estreia com carros de Fórmula 1 no México

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A colombiana Tatiana Calderón, piloto de testes da Sauber, irá pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (26) pela assessoria de imprensa da competidora.

Na próxima terça-feira (30), após a programação do Grande Prêmio do México, Calderón participará de uma exibição do modelo C37 da Sauber no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. Segundo a programação, a colombiana percorrerá até 100 quilômetros no traçado, contabilizando até 24 voltas (103,29 km) no traçado de 4,304 km utilizado.

“Desde que comecei minha carreira no automobilismo, meu sonho e meu objetivo foram pilotar no mais alto nível. Será uma experiência incrível descobrir o Autódromo Hermanos Rodriguez de dentro do C37 na Cidade do México. Como uma piloto latino-americana, não poderia haver um lugar mais especial para fazer minha estreia ao volante de um Fórmula 1”, declarou Calderón, dizendo-se “agradecida e emocionada” com a oportunidade e agradecendo a patrocinadores pela oportunidade.

Contratada pela Sauber em 2017 como piloto de desenvolvimento do time, a colombiana foi promovida em 2018 ao posto de piloto de testes. Nos dois anos, disputou também a GP3. Com a experiência no México, será a primeira mulher da América Latina a pilotar um carro de F-1.

“Durante os últimos dois anos de nossa colaboração, Tatiana demonstrou ser uma parte valiosa de nossa equipe ao mostrar continuamente sua dedicação a nosso projeto, assim como uma ética de trabalho muito forte e entusiasmo por nosso esporte”, elogiou Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Sauber.