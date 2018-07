Colônia Murici recebe exposição de orquídeas

Da Redação Bem Paraná

A 11ª Exposição de Orquídeas será realizada nos dias 28 e 29 de julho, no Salão Paroquial da Colônia Murici, em São José dos Pinhais. O evento contará com diversos expositores e produtores do município e de outras cidades da região Metropolitana de Curitiba (RMC) e da capital paranaense. A estrutura contará ainda com estacionamento, banheiros e alimentação.

A Exposição é organizada pela Associação Amadora de Orquidófilos de São José dos Pinhais, com o apoio da Prefeitura. A entrada é gratuita e durante os dois dias de evento, os visitantes poderão comprar flores, mudas e insumos para o cultivo de orquídeas, com preços variados e bem acessíveis.