Com 1,82 m, herói da classificação francesa explica gol de cabeça contra gigantes belgas

Folhapress

SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA (UOL/FOLHAPRESS) - Herói da classificação da França à final da Copa do Mundo, Samuel Umtiti fez o único gol da vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, nesta terça-feira (10). Ele enfrentou rivais mais altos e garantiu o triunfo francês de cabeça. Com 1,82m de altura, o zagueiro falou sobre o lance após a partida.

“Muita gente me aconselha, porque não sou particularmente alto. O importante é determinação para marcar [o gol], e acho que por isso pude fazer o gol. Foi uma finalização extremamente boa, em uma bola parada em que Griezmann fez tudo ficar fácil para mim”, afirmou Umtiti, que teve atuação segura contra os belgas.

“Senti-me bem durante todo o jogo. Há momentos difíceis em que precisamos nos unir contra os ataques. Estou muito feliz com o grupo, com o que fizemos, vimos o esforço dessa noite. Só podemos estar felizes”, disse o zagueiro.

Aos 24 anos, Umtiti vive sua segunda grande competição com a seleção francesa. Em 2016, na Eurocopa, ele viu o título escapar no segundo tempo da prorrogação, quando o português Éder encarou sua marcação e chutou de longe para fazer o gol decisivo. Desta vez o zagueiro espera que as coisas corram de forma melhor.

“Dois anos depois, podemos alcançar esse nível na Copa, espero estar pronto para trazer o título para França, espero que seja diferente dessa vez”, projeta o defensor.

A final da Copa do Mundo começa às 12 horas (de Brasília) deste domingo (15), no estádio Luzhniki, em Moscou. A França disputa o título mundial contra o vencedor entre Croácia e Inglaterra, que jogam às 15h desta quarta (11).