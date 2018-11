Com 12 mil candidatos, UFPR aplica nesse domingo provas da segunda fase do vestibular

UFPR.br

A UFPR aplica nesse domingo (25) e na segunda-feira (26) as provas da segunda fase do vestibular 2018/2019. Foram convocados para esta etapa 12.340 candidatos. As provas serão aplicadas em Curitiba, Palotina, Matinhos, Toledo e Jandaia do Sul.

Nos dois dias, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. As provas começam às 14 horas. Todos os horários seguirão o horário oficial de Brasília. É importante que os candidatos confiram com antecedência e imprimam o comprovante de ensalamento, disponível desde a última quarta-feira.

No domingo, os candidatos farão a prova de Compreensão e Produção de Textos, que é igual para todos os candidatos e consiste em três questões discursivas.

Na segunda-feira serão aplicadas as provas específicas de Biologia, Física, Química, Matemática, Geografia, História, Sociologia e Filosofia (até duas provas por candidato, dependendo do curso). Essas provas serão compostas de sete questões discursivas.

Também na segunda-feira será aplicada a prova de Habilidade Específica para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico e de Design de Produto, além das provas teórica e prática para o curso de Música (com horários específicos, conforme consta no edital do vestibular).

Orientações

Para entrar na sala de prova, o candidato deve apresentar o comprovante de ensalamento e um documento de identidade dentro do prazo de validade e em condições físicas que permitam a identificação. Serão aceitos Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de identificação profissional emitidas por Ordens ou Conselhos de Classe, como por exemplo OAB e CREA, entre outras; Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), passaporte e, no caso de estrangeiros, o RNE (Registro Nacional de Estrangeiro).

As questões deverão ser respondidas com caneta esferográfica de tinta preta. Mas os candidatos também devem levar lápis, apontador e borracha, para anotações e cálculos necessários ao longo da prova. O uso de corretivos é proibido.

Os candidatos poderão se alimentar no local de prova, desde que os alimentos não causem ruídos ou odores que atrapalhem a concentração dos demais candidatos.

Durante a prova, os candidatos não podem utilizar relógios e aparelhos eletrônicos, fone de ouvido, bonés, gorros, chapéus ou outro acessório que cubra as orelhas. Dispositivos eletrônicos, como telefone celular, deverão ser acondicionados adequadamente, conforme orientação dos fiscais de sala.

Os candidatos só poderão sair das salas 1h30 após o início da prova. Os três últimos candidatos de cada turma terão que sair da sala ao mesmo tempo.

Recursos e resultado

A partir de 00h01min do dia 14 de dezembro, até as 23h59min do dia 15 de dezembro, o Núcleo de Concursos da UFPR disponibilizará em seu site vistas das questões discursivas e das provas específicas com as respectivas correções. Esse será também o prazo para recursos.

A data provável para divulgação do resultado final do vestibular 2018/2019 é 11 de janeiro de 2019. Para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, o resultado sairá a partir do dia 14 de janeiro.