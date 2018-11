Com 14 anos de Palmeiras, lateral é solitário protagonista da base no clube

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Havia seis minutos que o Santos chegara ao seu segundo gol, o de empate com o Palmeiras no Allianz Parque, quando Victor Luis cobrou a falta que deu a vitória ao time da casa. Na comemoração, o lateral esquerdo ajoelhou-se no gramado, levou as mãos ao rosto e começou a chorar.

A cena aconteceu em partida válida pela 32ª rodada do Brasileiro e tem um significado muito além da emoção pelo gol, que rendeu mais três pontos importantes na trajetória do clube rumo ao décimo título do Nacional. Ali era o alívio de um atleta formado na base do clube e que ralou muito para provar o seu valor dentro de um elenco recheado de jogadores renomados.

No Palmeiras desde os 11 anos, o jogador, hoje com 25, subiu ao time principal em 2014, ano em que o clube voltava à disputar a Série A.

Era o segundo ano da gestão do então presidente Paulo Nobre, que, ainda sem a parceria com a Crefisa, tentava reequilibrar as contas de um clube endividado. Com isso, Victor Luis entrou numa verdadeira fogueira na temporada.

Sem grandes contratações, a equipe lutou até a última rodada para não cair. O lateral esquerdo e seus colegas desde a época da base, Renato, João Pedro e Nathan, foram às lagrimas minutos após o apito final do empate com Atlético-PR, que, graças ao triunfo do Santos sobre o Vitória, manteve o time na primeira divisão.

O choro do jovem tinha um motivo. Ele estava em campo defendendo a camisa pela qual torce desde sua infância. A pressão para evitar o rebaixamento do time de coração tinha um enorme peso emocional, visível ao término do calvário vivido naquele ano.

Foi nas arquibancadas do antigo Palestra Itália, acompanhado do pai, Eraldo, que Victor Luis cantou e vibrou com as jogadas do ídolo Edmundo. A paixão pelo clube é tanta, que sua casa tem as paredes pintadas de verde e branco e a família possui um inusitado animal de estimação, o porco Tonhão.

"O Victor foi homem demais. Enfrentou várias situações, jogou em várias funções naquele time, como lateral esquerdo, volante e até na meia. Tínhamos ele, o João Pedro, o Renato, o Gabriel Dias e o Nathan. Foram jogadores novos que nos deram sustentação, que ajudaram o Palmeiras a escapar da situação complicada que vivia", conta à reportagem Dorival Júnior, técnico da equipe na época e que atualmente dirige o Flamengo.

Aquele foi o último ano de sufoco para os palmeirenses, que viram desde então o clube retomar o protagonismo no futebol brasileiro, tanto em contratações quanto na conquista de títulos. No entanto, no meio de 2015, o garoto que até ali havia "roído o osso", ficou fora na hora de "saborear o filé".

Com grana no caixa, o Palmeiras contratou Zé Roberto e Egídio para a lateral esquerda e decidiu emprestar o jovem ao Ceará.

Após breve passagem pelo futebol do Nordeste, o jogador retornou ao time no início de 2016, mas novamente foi cedido por empréstimo, desta vez ao Botafogo.

No Rio, teve uma passagem de destaque e se credenciou para voltar a fazer parte do concorrido elenco alviverde, onde dividiu a titularidade com Diogo Barbosa ao longo de toda a temporada.

Victor Luis conseguiu em 2018 ser um solitário protagonista da base em meio a tantos jogadores renomados.