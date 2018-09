Com 233 casos, SP tem mês com menor número de assassinatos desde 2002

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo registrou no mês de agosto deste ano 233 homicídios dolosos, o menor número de crimes cometidos em um único mês na série histórica iniciada em 2002.

Naquele ano, também foi agosto o mês com o menor número de assassinatos, com 912 vítimas. Isso representa uma queda de 75%.

Os dados foram divulgados no site do governo de São Paulo na tarde desta terça (25), rotina adotada pela Secretaria da Segurança Pública.

Segundo o secretário da Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho, essa redução é fruto do trabalho das polícias e do investigo do governo em tecnologia. "Vamos continuar trabalhando para reduzir esse número ainda mais", afirmou ele.

Na capital, o número de homicídios também é o menor registrado no período de janeiro a agosto desde 2009. Foram 485 assassinatos, contra 854 naquele ano.

Em relação a 2017, contudo, o panorama indica estagnação: houve queda de apenas 2%.

Já os estupros registrados na cidade de São Paulo cresceram 10% em relação ao mesmo período do ano passado. A tendência já havia sido observada no primeiro semestre, quando houve alta de 21% em relação aos três primeiros meses de 2017.

Neste ano, até agosto, foram 1.735 ocorrências, cerca de sete a cada dia.