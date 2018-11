Com a corda no pescoço, América-MG recebe o Bahia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O América-MG recebe o Bahia, neste domingo, às 19h, em Belo Horizonte, e precisa da vitória para tentar se manter na Série A do Brasileiro.

A equipe começa a rodada na 18ª posição, atrás de Sport e Chapecoense, e precisa do três pontos para chegar à última rodada em condições de superar os adversários na luta contra o rebaixamento.

A dificuldade do treinador Givanildo Oliveira será motivar a equipe após a goleada sofrida para o Palmeiras na rodada passada.

“O que dá pra esperar é que tem que ganhar os dois jogos. Pelos números, podemos nos livrar do rebaixamento. A gente sabe que é difícil. Temos o jogo em casa, e depois o Fluminense fora. É difícil, mas não é impossível”, afirmou o treinador.

A dificuldade na escalação está no ataque. Ademir, que vinha sendo titular, está suspenso pelo terceiro amarelo. Seu substituto imediato, Aylon, sentiu uma lesão e é dúvida na escalação. Se não reunir condições, as primeira opção seria Robinho, mas Marquinhos e Ruy foram liberados pelo departamento médico e podem ser utilizados.

No Bahia, já livre de risco de queda, a meta é ratificar a classificação para a Copa Sul-Americana e, quem sabe, alcançar a melhor campanha do clube na “era dos pontos corridos”. Por isso, o técnico Enderson Moreira cobra atenção máxima. “O jogo contra o América será muito difícil. É uma equipe extremamente competitiva, então não teremos jogo fácil, mas vejo a gente com total capacidade de vencer as duas partidas e terminar o campeonato com a maior pontuação possível, até porque seria uma marca importante.”

A equipe pode ter novidades nas laterais, com os retornos de Nino Paraíba e Léo. Mas Paulinho, que vinha atuando na ausência de Léo, espera por mais uma oportunidade de mostrar ao treinador que tem chances de se manter como titular. “O professor Enderson e o grupo dão muita confiança para quem vai jogar independentemente se vem atuando ou não, e isso é importante pra gente fazer nosso melhor em campo e assim ajudar o Bahia”, afirmou.

AMÉRICA-MG

João Ricardo, Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Zé Ricardo, Juninho e Matheusinho; Luan, Aylon (Robinho) e Rafael Moura. T.: Givanildo Oliveira

BAHIA

Douglas Friedrich; Bruno (Nino Paraíba), Tiago, Lucas Fonseca e Léo (Paulinho); Gregore, Elton, Ramires e Zé Rafael; Clayton e Edigar Junio. T.: Enderson Moreira

Estádio: Independência, em Belo Horizonte

Horário: 19h deste domingo

Juiz: Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP)