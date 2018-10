Com ações em alta, Taurus lança bônus para reduzir dívida

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conselho de administração da fabricante de armas Forjas Taurus, cujas ações mais que dobraram de valor neste ano, aprovou a emissão de um bônus para reduzir seu endividamento, que ultrapassa R$ 800 milhões.

A empresa vai emitir 74 milhões de bônus de subscrição de ações preferenciais, que são uma espécie de opção de compra oferecida por sociedades anônimas (empresas sem um dono específico) unicamente a seus acionistas. Ou seja, é uma emissão privada.

Ao adquirir o bônus, o acionista ganha o direito de subscrever (comprar em primeira mão) ações adicionais colocadas à venda pela empresa a um valor predeterminado.

A emissão da Taurus será feita em quatro séries. Na primeira, de 25 milhões de bônus, cada um será vendido por R$ 0,20 e dará direito à compra de uma ação a R$ 4 até 5 de abril de 2019.

"Suponha que nessa data a ação esteja a R$ 6. Quem adquiriu o bônus terá pago R$ 0,20 para exercer o direito de compra a R$ 4, mas na verdade ela vale R$ 6", explica Glauco Legat, analista-chefe de investimentos da Spinelli.

O acionista também pode desistir da compra -se o papel estiver valendo menos de R$ 4, por exemplo-, mas perde o valor pago pelo bônus.

Os bônus das demais séries vão custar R$ 0,10 e darão direito a comprar ações a R$ 5 até julho de 2019, R$ 6 até outubro do ano que vem e a R$ 7 até outubro de 2020.

Se forem efetuadas todas as subscrições, a Taurus poderia captar cerca de R$ 380 milhões. Segundo a empresa, será permitida a subscrição parcial desde que atinja ao menos 50% do total emitido.

"A Taurus está propondo um aumento de capital dada a sua situação financeira, de alto endividamento e com geração de caixa muito aquém da capacidade de pagar juros e amortizar dívida. A desvantagem é que, por essa emissão de bônus, a entrada de recursos não é imediata ", diz Legat.

Por outro lado, ele destaca como positivo o fato de que a acionista controladora se comprometeu a subscrever todos os bônus a que fizer jus, o que sinaliza ao mercado que ela tem previsão de um bom desempenho econômico para a empresa.

A ação preferencial da Forjas Taurus subiu 12,5% só na sexta (5).

Apesar de somar um prejuízo de R$ 92,6 milhões no primeiro semestre, os papéis preferenciais da empresa acumulam alta de 160% no ano.

Analistas apontam que a inflada nas ações se explica por investidores comprados em Jair Bolsonaro (PSL), isto é, que apostavam na sua vitória na corrida presidencial.

Bolsonaro não só diz que as Forças Armadas precisam ser melhor equipadas, como defende a reformulação do Estatuto do Desarmamento, de modo a flexibilizar a posse e o uso de armas à população.

Em relatório, a casa de análise Suno Research atribuiu a forte valorização da Forja Taurus a processos especulativos.

"Não é uma recomendação de compra para a Taurus com base fundamentalista. Quem está comprando pensa no que ela pode se tornar com Bolsonaro. Poderia ser uma mudança de chave para a empresa", diz Legat.

Ele observa que a receita da empresa é essencialmente exportadora. No primeiro semestre, R$ 360,3 milhões entraram de fora, enquanto apenas R$ 64,7 milhões vieram do mercado nacional. "Se a demanda no Brasil aumentar, ela conseguiria elevar sua receita", afirma.