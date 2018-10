Com alerta de 'zebra' ligado, Coritiba espera jogo sofrido contra o Juventude

Silvio Rauth Filho

O Coritiba enfrenta o Juventude nessa sexta-feira (dia 5) às 21 horas, no Couto Pereira, pela 30ª rodada da Série B. O time paranaense está na 10ª colocação, cinco pontos abaixo do G4. A equipe gaúcha aparece na 16ª posição, um ponto acima da zona de rebaixamento.

O mando de campo e as posições na tabela podem insinuar um favoritismo ao Coxa. No entanto, o Bem Paraná já fez um alerta sobre essa situação na quarta-feira.

E, nessa quinta-feira, foi a vez do técnico Argel Fucks ligar o alerta de 'zebra', citando resultados recentes do líder Fortaleza e do CSA, terceiro colocado. “Acho que vai ser um jogo mais difícil. Aí entra a estratégia que traçamos durante a semana. Temos que estar organizados, o torcedor tem que entender. Vimos há duas ou três rodadas o Fortaleza perder para o Sampaio Corrêa e o CSA perder para o lanterna Boa. Então, há um equilíbrio muito grande. O adversário (Juventude) vem de um resultado muito bom, ganhou do Atlético-GO lá e empatou com o Londrina em casa”, destacou o treinador do Coritiba.

Fucks espera um jogo sofrido. “Quando falo 'capacidade de sofrimento', o jogo de futebol alterna durante os 90 minutos. Às vezes, você passa 10 minutos sem jogar bem, aí precisa ter uma equipe compacta. O futebol alterna muito, por isso que você sai na frente, toma a virada, consegue a virada. É normal, há um equilíbrio muito grande, como Coritiba e Juventude. Temos que estar concentrados, por isso usamos esse termo de saber sofrer”, explicou.

PÚBLICO

O técnico Argel Fucks também falou sobre a média de público do Coritiba, que despencou nas últimas rodadas. Nos últimos quatro jogos no Couto Pereira, a bilheteria ficou abaixo dos 4.700 pagantes. A média do clube na competição é 5.684 por jogo. “Não tenho dúvida nenhuma que o torcedor vai vir. Não adianta o torcedor ficar em casa. Tem que pegar a bandeira do Coxa e vir apoiar. Vamos ter que ter uma capacidade de sofrimento porque o adversário tem qualidade. É fundamental o torcedor vir neste momento, acreditar e dar esse voto de confiança. É um jogo de extrema importância, o campeonato está afunilando”, comentou.

ESCALAÇÃO

Argel Fucks começou o treino dessa sexta-feira utilizando a mesma escalação da última partida. O zagueiro Thalisson Kelven e o volante Uillian Correia, que cumpriram suspensão automática diante do Avaí, provavelmente vão começar no banco de reservas. O volante Escobar segue em recuperação e continua como desfalque. O lateral-esquerdo Henrique Gelain e o meia Carlos Eduardo estão em fase final de tratamento. O treinador também pode usar o ponta Guilherme no lugar do meia Jean Carlos, repetindo a formação utilizada no segundo tempo da vitória sobre o Avaí.

CORITIBA x JUVENTUDE

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Alan Costa (Thalisson Kelven), Rafael Lima e Abner; Vitor Carvalho e Simião (Uillian Correia); Jean Carlos (Guilherme) e Chiquinho; Guilherme Parede e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks

Juventude: Douglas, Felipe Mattioni, Micael, Rafael bonfim e Pará; Rodrigo, Lucas, Tony; Hugo Sanches, Leandro Lima e Denner. Técnico: Luís Carlos Winck

Árbitro: Leo Simão Holanda (CE)

Local: Couto Pereira, sexta-feira às 21 horas