Com alta do dólar, gastos de brasileiros no exterior caem 20,8% em agosto

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com a alta do dólar, os gastos de brasileiros com viagens no exterior somaram US$ 1,3 bilhão (R$ 5,29 bilhões) no mês passado, uma queda de 20,8% em relação a agosto de 2017.

No acumulado do ano, essas despesas com viagens totalizam US$ 12,6 bilhões (R$ 51,2 bilhões), quase o mesmo patamar do ano passado (US$ 12,4 bilhões).

Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (24), durante a divulgação das transações do Brasil com o exterior do mês de agosto.

Já os investimentos estrangeiros produtivos no Brasil, que nos últimos meses vinham caindo em relação ao ano passado, somaram US$ 10,6 bilhões (R$ 43,1 bilhões), o dobro dos US$ 5,1 bilhões (R$ 20,7 bilhões) de agosto de 2017.

Mesmo assim, no acumulado do ano o investimento direto no país soma US$ 44,3 bilhões (R$ 180, 3 bilhões), pouco abaixo do registrado entre janeiro e agosto de 2017 (US$ 45,4 bilhões).

TRANSAÇÕES COM O EXTERIOR

Após quatro meses de resultado positivo, as transações do Brasil com o exterior como um todo tiveram rombo de US$ 717 milhões no mês passado, uma alta de 124% na comparação com agosto de 2017.

O superavit comercial foi de US$ 3,3 bilhões (R$ 13,4 bilhões), abaixo dos US$ 5,3 bilhões (R$ 21,5 bilhões) registrados no mesmo período do ano passado por causa do crescimento das compras de outros países.

As importações somaram US$ 19,1 bilhões (R$ 77,7 bilhões) em agosto, bem acima dos US$ 14,1 bilhões (R$ 57,3 bilhões) do mesmo mês de 2017. Já as exportações somaram US$ 22,4 bilhões (R$ 91,1 bilhões), acima dos R$ 19,4 bilhões do mesmo período do ano passado.

No acumulado do ano, as transações com outros países estão deficitárias em US$ 8,9 bilhões, rombo superior aos US$ 3,1 bilhões (R$ 12,6 bilhões) do mesmo período do ano passado.