Com aprovação em baixa, Macron renova gabinete

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O governo do presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta terça-feira (16) uma reforma ministerial com que pretende pôr fim à turbulência gerada nos últimos meses por demissões de nomes proeminentes da administração, popularidade em baixa e um nebuloso episódio envolvendo um chefe de segurança do Palácio do Eliseu.

Haverá trocas de guarda nas pastas do Interior (assumida por Christophe Castaner, homem de confiança de Macron e até aqui secretário de Estado para as Relações com o Parlamento), da Agricultura, da Cultura e dos Territórios (espécie de versão local do Ministério da Integração Nacional brasileiro).

A opinião pública francesa aguardava o anúncio da nova equipe havia quase duas semanas, desde a demissão a pedido do então titular do Interior, Gerard Collomb, visto como um dos pilares da macronia, como a imprensa local chama essa gestão.

Collomb já tinha sinalizado o desejo de se desligar do governo após as eleições para o Parlamento Europeu, em maio de 2019, para retornar a Lyon, onde construiu sua carreira e da qual foi prefeito por 16 anos, entre 2001 e 2017.

Ele queria se candidatar novamente em 2020 ao comando da terceira maior cidade francesa.

No começo de outubro, o ministro decidiu adiantar sua saída. Teve um primeiro pedido de demissão negado por Macron, mas insistiu e conseguiu o que pleiteava no dia 3.

Antes, em setembro, o presidente já tinha amargado o adeus do ministro da Ecologia, Nicolas Hulot, que anunciara seu desligamento ao vivo, em um programa de rádio, sem antes avisar Macron ou o primeiro-ministro francês, Édouard Philippe.

Hulot era visto como um quadro altamente qualificado, e sua presença servia como aceno à esquerda de um governo muitas vezes acusado de assumir um viés conservador, apesar de ter sido eleito com votos de centro e do eleitorado esquerdista.

Para complicar, pouco antes, o jornal Le Monde revelara que Alexandre Benalla, então um dos chefes de segurança do Palácio do Eliseu, havia se passado por policial comum para agredir participantes de uma manifestação do Dia do Trabalho, em 1º de maio, na capital francesa.

A falta de transparência da gestão Macron na divulgação do caso e na imposição de medidas disciplinares contra o funcionário público tinha rendido muita dor de cabeça ao entorno do presidente no fim do verão europeu.

O chefe de governo tentou debelar a crise arquitetando uma "operação-simpatia" durante visita aos territórios franceses nas Antilhas, com farta distribuição de sorrisos, abraços, beijos e "selfies" nas ruas e dentro das casas de cidadãos comuns.

Ali, também tentou desfazer a imagem de arrogante e inacessível, dizendo que precisava da ajuda do povo, dos jornalistas e dos membros do Legislativo para explicar (e emplacar) a agenda de reformas do Executivo, que inclui mudanças na previdência e no seguro-desemprego, para citar algumas frentes.

De volta a Paris, Macron anunciou investimentos vultosos no combate à pobreza e no sistema público de saúde. Por ora, não foi suficiente para fazer subir sua taxa de aprovação, estacionada na casa dos 30%.