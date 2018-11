Com as menores notas do PopStar, Klara Castanho e Fernando Caruso buscam superação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Klara Castanho, 18, e o humorista Fernando Caruso, 37, se apresentam neste domingo (14) no PopStar (Globo) em busca de mais uma chance na atração. Os dois tiveram as menores notas no ranking geral do programa e foram para os primeiros a ir para a repescagem. Ele fez 70,10 pontos, e Klara, 70,54.

Agora, ao lado da modelo Carol Trentini, 31, e do ator Mouhamed Harfouch, 40, que também foram para a repescagem, os dois voltam à disputa. Quem tiver a menor pontuação entre os quatro será o primeiro eliminado desta temporada.

Para Caruso, é hora de superar as expectativas do público e dos jurados. "Pretendo surpreender, para dar uma ideia do que as pessoas estarão perdendo ao longo da temporada se abrirem mão da minha participação", diz.

O humorista afirma que não vai deixar de lado a diversão. "Sem saber se essa vai ser a minha última apresentação ou não, vou me divertir ao máximo, para chegar em casa satisfeito com o resultado. Não dá para guardar nada para depois."

Já Klara conta que vai se esforçar ainda mais para não deixar a competição. "A força de vontade tem que triplicar. Eu sou muito feliz na competição. Sempre estudei muito a música. A única coisa que preciso buscar é ter mais segurança", revela.

Veja também as estratégias de Carol Trentini e Mouhamed Harfouch para seguir na disputa.

Seguem na disputa para ver quem será o novo PopStar outros dez participantes: os atores Eri Johnson, Fafy Siqueira, João Côrtes, Jonathan Azevedo, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Jeniffer Nascimento, Samantha Schmutz e Sergio Guizé e a jornalista Renata Capucci. O campeão leva prêmio de R$ 250 mil.