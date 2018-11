Com ausência de organizadores, Alckmin cancela encontro com intelectuais

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) cancelou encontro com intelectuais que teria na noite desta terça-feira (2) por conta da ausência de alguns dos organizadores.

O grupo então antecipou a publicação do manifesto em favor de sua campanha, com 91 assinaturas, entre elas as do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e do sociólogo Luiz Werneck Vianna.

O texto fala da necessidade "de um governante experiente, responsável, equilibrado, com um diagnóstico preciso dos nossos problemas. Precisa ter compromisso radical com a democracia e ser capaz de aglutinar as forças políticas para a realização de reformas, sem as quais não atingiremos o desejado desenvolvimento econômico e social sustentável".

"O único candidato que preenche esse perfil é Geraldo Alckmin. Ao longo de sua trajetória, Alckmin tem se mostrado um político competente, aglutinador e ponderado. Está, portanto, absolutamente preparado para os enormes desafios que o próximo presidente enfrentará. Por tudo isso, estamos com Geraldo Alckmin", encerra.