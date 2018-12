Com bloqueios, marginal em SP tem lentidão, laterais cheias e 'efeito funil'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trânsito acima da média e "efeito funil": assim foi a primeira manhã de pico da marginal do rio Pinheiros, em São Paulo, onde um viaduto se rompeu na madrugada da última quinta (15), o que deixou fechada boa parte da pista expressa da via.

A capital paulista teve 153 km de lentidão na manhã desta quarta (21), primeiro dia útil de volta do feriadão após o incidente. O trânsito ficou 25% acima do limite histórico, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Em toda a zona oeste, onde fica a marginal Pinheiros, os pontos de parada somavam 41 km.

Motoristas saíram mais cedo e tomaram caminhos alternativos, o que fez com que o trânsito, apesar de intenso, estivesse menos caótico do que muitos motoristas esperavam.

Ruas paralelas à marginal sofreram impactos no trânsito, como as avenidas Fonseca Rodrigues, com tráfego carregado no fim da manhã, mas sem lentidão, e a Gastão Vidigal, em frente à Ceagesp, que recebia o fluxo de caminhões do entreposto comercial.

A reportagem percorreu no começo da manhã toda a marginal Pinheiros no sentido Castello Branco, a partir da ponte do Socorro, em Santo Amaro, até a chegada à marginal Tietê, em 1h10 -o mesmo percurso na tarde de terça (20), durante o feriado, tomava 28 minutos.

A sinalização de que há bloqueio na pista expressa da marginal começava a aparecer logo após a ponte Transamérica, com faixas e painéis eletrônicos, mesma altura onde começava a lentidão do trânsito nesta manhã.

A predominância do aplicativo Waze nos celulares dos motoristas fez com que muitos veículos enchessem as vias paralelas para fugir do tráfego intenso na marginal.

Na altura da avenida dos Bandeirantes, por exemplo, o trânsito estava completamente parado. Bom para ambulantes e para quem distribuía folhetos no semáforo, agasalhados para se proteger dos 18°C dos termômetros.

Dois trechos da pista expressa estavam liberados, o primeiro a partir da saída da ponte João Dias. O trânsito nas faixas expressas fluía, ao contrário dos que estavam na pista local, engarrafada.

Mas a situação se invertia sob a ponte estaiada, onde a pista expressa era bloqueada de novo: o efeito funil que a prefeitura tentava evitar, quando motoristas em muitas faixas têm apenas uma saída estreita, acontecia ali.

Logo após a ponte, a expressa volta a ser liberada, mas há outro afunilamento próximo à estação da CPTM Hebraica-Rebouças, quando a faixa é de novo impedida, e todo o fluxo da expressa vai para a local --dando a impressão de que era melhor ter permanecido ali mesmo desde o começo.

Pouco antes do viaduto que se rompeu, painéis eletrônicos sugerem alternativas em direção à marginal Tietê. Na altura do incidente, o trânsito fluía bem, com exceção de uma pequena lentidão causada pelos motoristas que reduziam a velocidade para observar a estrutura colapsada.

O motociclista Társio dos Santos foi da zona sul à Lapa no começo da manhã e pegou um desvio na altura da praça Panamericana, como orientava um painel da CET. "Quando eu vi, estava tudo parado, me atrasei todo", conta.

Na opinião de funcionários de um posto de gasolina próximo à ponte do Jaguaré, o resultado foi positivo de manhã.

A situação é pior para quem depende do bom fluxo para trabalhar. É o caso de Arquileu Magalhães, 64, taxista que esperava passageiros em frente a um prédio comercial na marginal. "Atrapalha muito. Com o táxi eu posso pegar o corredor de ônibus, pela Berrini eu vou embora. Mas tem via que não tem essa opção."

Seu colega Gilvan Gomes, 52, explica que o cenário piora nas áreas mais empresariais. "Já é ruim só com carros, mas aqui também tem os fretados das empresas, aí já viu."

A avaliação dos motoristas com quem a Folha conversou, porém, é que, apesar do tráfego intenso, a expectativa era de que o cenário fosse pior.

Até agora, foram feitas 4 das 10 intervenções previstas para aumentar as ligações entre a pista expressa e a local e evitar o efeito de afunilamento. Isso permitiu liberar 10 km dos 16 km bloqueados na marginal Pinheiros.

A gestão Bruno Covas (PSDB) se reuniria nesta quarta com os aplicativos de transporte para pedir tarifas menores durante o período de obras de recuperação do viaduto.

O prefeito também se encontraria com o Tribunal de Contas do Município para saber se é possível contratar emergencialmente empresas para fazer um laudo da estrutura das 185 pontes e viadutos da cidade. Segundo Covas, há verba no caixa municipal para o estudo, mas ele cogita ajuda estadual e federal.

O viaduto que cedeu passa sobre os trilhos da linha 9-esmeralda da CPTM. O local é rota de acesso à rodovia Castello Branco e próximo ao shopping e ao parque Villa Lobos, a 500 m da ponte do Jaguaré.

As causas da ruptura, que criou um "degrau" de cerca de dois metros na pista, continuam desconhecidas e, como há risco de colapso da estrutura, a prefeitura tem pressa para erguê-la.

Engenheiro diz não lembrar detalhes de projeto perdido

São Paulo"‚Um dos engenheiros responsáveis pela execução da obra do viaduto que cedeu na marginal Pinheiros, Roberto de Abreu Camargo, 70, diz não se lembrar de detalhes do projeto concluído em 1978, nem saber o motivo da ruptura.

A gestão Bruno Covas (PSDB) não encontra o desenho original do viaduto, mas localizou o engenheiro na terça (20) e mandou buscá-lo em Guarujá, no litoral sul, onde ele passava o feriado.

Camargo acompanhou, na tarde de terça, uma vistoria de técnicos contratados pela Prefeitura de São Paulo para as obras de recuperação da via. A ruptura provocou o fechamento da pista expressa da marginal e uma série de alterações no trânsito.

Segundo a prefeitura, a colaboração de Camargo trará informações novas sobre a estrutura, já que ele a "conhece muito bem". O engenheiro, no entanto, diz não saber detalhes do projeto.

"Quarenta anos atrás, acha que vou lembrar? Eu disse o que eu lembrava da época que foi executado, como eram os aparelhos de apoio, mais ou menos", afirmou.