Com camisa amarela, Atlético-PR sinaliza pela 2ª vez apoio a Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Atlético-PR usou uma camisa amarela que havia sido vetada pela diretoria do clube na partida deste sábado (27), contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A cor amarela é utilizada pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL) na campanha à Presidência da República.

É a segunda vez que a equipe faz uma manifestação de apoio a Bolsonaro. Em 5 de outubro, antes do primeiro turno, quase todos os jogadores entraram em campo para o jogo diante do América-MG usando camiseta com a frase "#vamos todos juntos por amor ao Brasil", uma referência ao slogan de campanha do candidato.

O único a não vestir a camiseta foi o zagueiro Paulo André. Ele não quis falar sobre o assunto porque não estava autorizado pelo clube. Ele não atuou neste sábado.

A camisa amarela havia sido apresentada pela Umbro, fabricante de material esportivo do clube, em abril deste ano.

A estratégia da empresa era homenagear seleções que estariam na Copa do Mundo da Rússia. No caso do uniforme do Atlético-PR, seria uma alusão à Espanha. Mas a diretoria do clube paranaense divulgou comunicado em suas redes sociais afirmando que o desenho não havia sido aprovado. "Desta forma, o Furacão [apelido do Atlético] não utilizará nem comercializará a camisa lançada", dizia o texto.

A postagem foi apagada das contas do Atlético-PR, o que foi percebido por torcedores.

A diretoria da equipe não se pronunciou de maneira oficial sobre as manifestações de apoio a Bolsonaro mas Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo e maior força política do Atlético, disse, respondendo à pergunta de um torcedor no Facebook, ser eleitor do candidato do PSL.

Em nota em seu site oficial, a agremiação escreveu que o time entraria "em campo com o seu uniforme amarelo na partida contra o Botafogo neste sábado (27). A mudança de uniforme será realizada para lembrar a consciência cívica dos atleticanos e de todos os brasileiros, que amanhã decidirão o futuro do nosso país. Após o jogo, as cores do Brasil vão pulsar no Estádio Atlético Paranaense. Neste momento da história brasileira, a participação consciente dos cidadãos é de extrema importância para o futuro de todos. Vamos todos juntos por amor ao Brasil!".

Não foi a única referência ao lema usado por Bolsonaro. Antes do jogo, luzes em verde amarelo no estádio ressaltavam a mensagem na faixa "vamos todos juntos por amor ao Furacão".

A reportagem tentou falar com Petraglia e Paulo André, mas não consegui contato até o momento.

Em campo, o Atlético-PR derrotou o Botafogo por 2 a 1.