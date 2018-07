Com camomila e boldo, Paraná é destaque nacional

Rodolfo Luis Kowalski

O Paraná é o quinto maior horticultor de todo o Brasil, tendo produzido 459 mil toneladas de hortaliças, legumes e frutas no ano passado. Os maiores destaques no estado são a camomila, com forte presença em Mandirituba, na região metropolitana de Curitiba, e o boldo, as duas culturas nas quais o Paraná se destaca como o principal produtor nacional. As informações são do Censo Agropecuário de 2017, cujos resultados preliminares, que abrangem a produção de mais de 57 itens diferentes de horticultura, foram divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o Brasil, apenas os estados de Goiás (4,9 milhões de toneladas), Minas Gerais (2,05 milhões), São Paulo (1,85 milhões) e Rio Grande do Sul (484 mil) possuem uma produção mais expressiva do que a paranaense. Quando consideramos o país como um todo, em 2017 foram produzidas 12,71 milhões de toneladas de hortifrutis, com o estado paranaense respondendo por 3,6% da produção total.

Em valores nominais, os maiores destaques do Paraná são o tomate, o repolho, o alface, a batata-doce e a cenoura, nessa ordem. Contudo, se considerarmos a produção paranaense em relação ao total produzido no país, o principal destaque fica para a camomila e o boldo. Em 2017, o Paraná produziu 311 toneladas de camomila, o equivalente a 79,5% da produção nacional. Já com relação ao boldo, foram 11 toneladas (29,7% do total nacional), também com o estado liderando a produção.

Camomila

Até 2012 o Brasil tinha que importar camomila do Egito e da Argentina. Hoje, graças à produção paranaense (que é vendida em todos os estados e concentra-se principalmente em Mandirituba), não só dá conta do consumo interno, como ainda exporta o produto para diversos países europeus.

O plantio de camomila chegou ao Estado há mais de cem anos, trazido por imigrantes alemães, ucranianos e poloneses. Além da indústria alimentícia, a camomila é utilizada amplamente pelos setores farmacêutico e fitoterápico.

Outros itens cuja produção paranaense se destacou foram a salsa (10.191 toneladas, ou 19,2% do total produzido no país), o repolho (65.498 toneladas ou 13,4%), a acelga (7.065 toneladas ou 13,5%) e a erva doce (64 toneladas ou 11,1%). Nos quatro casos, o Paraná despontou como o segundo estado brasileiro com a maior produção.

Principais culturas produzidas no Paraná

(em toneladas)

(horticulturas - frutos, legumes, árvores, arbustos e flores. Ano de referência: 2017)

Total da produção 458.832

Tomate (estaqueado) 85.973

Repolho 65.498

Alface 52.621

Batata-doce 31.318

Cenoura 24.902

Brocólis 18.829

Pepino 18.245

Couve-flor 17.191

Chuchu 16.836

Abobrinha 14.788

Beterraba 14.436

Salsa 10.191