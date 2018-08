'Com cara, coragem e cheia de hematomas', diz Dani Calabresa antes do Dança dos Famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a estreia dos homens, que teve o ator Danton Mello, 43, saindo na frente, agora é a vez das mulheres se apresentarem na 15ª edição do Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, neste domingo (26), após uma semana de ensaios.

"Estou aqui, com cara, coragem e cheia de hematomas, mas muito feliz!", afirma a comediante Dani Calabresa, 36, que se apresentará ao lado das atrizes Bia Arantes, 25, Deborah Evelyn, 52, Érika Januza, 33, e Pâmela Tomé, 24, além da jornalista Mariana Ferrão, 39.

"E eu dancei! Eu rodei, fiz coreografia com muito giro, num pé só! Isso já foi o maior desafio e um prêmio no meu coração", afirma Dani. "Mandei um vídeo da coreografia para o meu pai, para a minha mãe e para a minha irmã e eles responderam chorando!".

A comediante tem como parceiro o atual campeão da competição, Reginaldo Sama, o que não a deixa muito confiante de que conseguirá o feito neste ano. "É bom que ele já tenha uma vitória, já está mais aquietado. Deram a comediante para ele por isso. Já está bom, já tem uma medalha", brinca.

Dani, que se diz desastrada e nada fã de saltos, recebe convites para participar do quadro desde 2015, após chegar à Globo, mas afirma que resistiu bastante antes de aceitá-lo. "Eu disse no ano passado: 'Sou muito sedentária, não me chama mais, preciso malhar um pouco', mas o ano passou muito rápido".

Asmática, a comediante diz não ter quase nenhuma experiência com dança, tendo praticado balé, aos cinco ano, e dança do ventre, aos 17. Apesar disso, adora funk, forró e axé. Adoraria aprender a dançar salsa, mas não está confiante de que chegará ao ritmo, normalmente deixado para o final da temporada.

Outros participantes também afirmam não ter muita familiaridade com a dança.

"Fiquei apavorada. Eu amo dançar, mas em festa do amigo, eu não tenho talento. Estou com pena do Rodrigo, meu par", brinca a atriz Deborah Evelyn. "Mas acho que vai ser uma diversão, vou aprender a dançar", completa.

No grupo dos homens competem Danton Mello, que lidera o ranking no momento, seguido por Nando Rodrigues, 33, Léo Jaime, 58, Sérgio Malheiros, 25, Anderson Tomazini, 29, e Fiuk, 27.

No ano passado, a vencedora foi a atriz Maria Joana. O jogador de futebol holandês Clarence Seedorf, 42, chegou a ser cogitado para participar do programa deste ano, mas teria cobrado um milhão de euros (cerca de R$ 4,3 milhões) pela participação.