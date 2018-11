Com casamento previsto para o ano que vêm, Projota lança música para a noiva

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projota, 32, lança nesta sexta-feira (26) seu novo single, "A Voz e o Violão". A canção, que será divulgada junto ao clipe, é uma homenagem romântica a sua noiva, Tammy Contro,

"Nossa relação já tem alguns anos. Ficamos um tempo separados e, em algum momento, me senti inspirado para fazer essa música, que fala sobre retorno", diz o cantor.

Ele revelou que começou a compor a canção pensando em procurar por Tammy, mas que só mostrou o resultado final a ela depois de terem voltado. Juntos há quatro meses, desde que reataram, os dois já planejam o casamento que deve acontecer em uma igreja, no ano que vem.

"Voltamos já sabendo que era para casar", diz. "Estou ansioso. Tem muita coisa para resolver, mas é gostoso. Eu gosto de planejar."

HISTÓRIA DO CLIPE

O clipe da nova música foi gravado em duas locações: na praia de Peruíbe (litoral de São Paulo) e em um parque de diversões da região.

Ele apresenta um casal apaixonado (interpretado pelos atores Sidney Santiago Kuanza e Manuela Tavares) de uma forma lúdica, com enfoque maior no sentimento do que na história, segundo Projota.

"Eu e minha noiva assistimos ao clipe juntos e nos emocionamos. Parecia que estava tudo conspirando", disse o rapper, que já tem mais de 150 músicas compostas.

A diretora do clipe é Mariana Zdravca, criadora do movimento #shootlikeagirl para as mulheres terem mais voz na indústria audiovisual.

"O legal é que a equipe foi composta por uma maioria de mulheres. Nunca tinha visto tantas mulheres num set de filmagem assim", disse Projota, elogiando o trabalho das mulheres.

NOVO DISCO

"A Voz e o Violão" fará parte de seu próximo disco, que deve ser lançado no primeiro semestre de 2019.

Ainda sem nome definido, a coletânea mistura assuntos políticos com outros mais relacionados a questões do dia a dia, como relacionamentos.

"Mayday" e "Sr Presidente" são duas das cerca de onze ou doze faixas previstas para o novo disco. "Acredito que a gente deva lançar pelo menos mais uma ou duas músicas antes do lançamento do CD", afirmou Projota.