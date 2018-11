Com chuva e atraso, Haddad cancela evento em SP e frustra militância

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad (PT), frustrou a militância de seu partido ao cancelar a participação em um evento no centro de São Paulo, no fim da tarde desta sexta (5).

Esse seria o último ato de campanha antes do primeiro turno na cidade em que ele foi prefeito por quatro anos, de 2012 e 2016 -Haddad perdeu a reeleição para João Doria (PSDB).

Apoiadores esperavam o petista desde as 16h, mas, duas horas depois, foram informados que, devido a um atraso na agenda em Minas, o candidato não compareceria à caminhada.

As centenas de pessoas que esperavam Haddad sob chuva fina na capital paulista já tinham se dispersado um pouco antes da oficialização de sua ausência e os organizadores haviam deslocado parte da militância para a frente do Teatro Municipal, enquanto mantinham a informação de que o petista estava a caminho.

O candidato do PT ao governo, Luiz Marinho, e os nomes do partido ao Senado, Eduardo Suplicy e Jilmar Tatto, estavam no local, mas ninguém discursou.

Empunhados de bandeiras e faixas de apoio a Haddad, militantes reclamavam da ausência do candidato enquanto deixavam a Praça Ramos.

O clima ainda é de apreensão. A dois dias do primeiro turno, auxiliares de Haddad ainda temem uma vitória de Jair Bolsonaro (PSL) já na primeira fase da disputa.

A campanha, inclusive, reviu a estratégia da reta final e decidiu focar, mais uma vez, no eleitorado nordestino para tentar conter a onda de apoio ao capitão reformado.

No lugar de participar de um evento no ABC paulista, berço político do ex-presidente Lula, como era o plano inicial, Haddad fará neste sábado (6) uma caminhada em Feira de Santana, na Bahia, ao lado de Jaques Wagner, candidato ao Senado, e do governador Rui Costa, que disputa a reeleição com altos índices de popularidade.

A mudança de planos ocorreu após a divulgação do mais recente Datafolha, na noite desta quinta-feira (5), que mostrou Jair Bolsonaro (PSL) agora com com 39% dos votos válidos, ou seja, a 11 pontos percentuais do patamar necessário para a vitória no primeiro turno. Haddad tem 25% dos votos válidos e, estável na segunda posição isolada na pesquisa.

Caso haja segundo turno, Haddad e Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados, segundo o levantamento.