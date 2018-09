Com cinco meses de atraso, Santos e Vasco se enfrentam no Pacaembu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santos e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 20h, no Pacaembu, em um jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deveria ter acontecido no fim de abril, mas foi adiada mais de uma vez por causa de compromissos de ambas as equipes na Libertadores, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.

De tanto atraso, Santos e Vasco já até fizeram o confronto válido pelo segundo turno. No Maracanã, o time paulista levou a melhor e venceu por 3 a 0, com três gols marcados por Gabriel.

Desde o primeiro encontro entre as equipes, no começo de setembro, a situação não mudou muito. O Santos é um time que vive ascensão no Brasileiro. Apesar da derrota para o Cruzeiro na rodada passada, a equipe dirigida por Cuca está em 11º lugar, com 32 pontos, e busca um triunfo para se distanciar de vez da zona de rebaixamento. O primeiro time do Z-4 é a Chapecoense, com 28.

Já o Vasco estava em declínio e começava a se afundar na zona de rebaixamento. No entanto, com o triunfo sobre o Bahia na rodada passada, o time de Alberto Valentim subiu para a 16ª colocação, com 28 pontos, e precisa ganhar fora de casa para começar a ganhar “gordura” na briga contra a degola. O time carioca, contudo, é um dos quatro que ainda não venceram como visitante na competição.

Para essa partida, o Vasco não poderá contar com o centroavante Maxi López e o lateral direito Lenon. Valentim não revelou qual escalação mandará a campo, mas a tendência é a entrada de Rafael Galhardo na lateral e a de Kelvin no setor ofensivo, formando dupla com Andrés Rios.

Pelo Santos, a ausência está no atacante paraguaio Derlís González, com uma lesão no pé. Ele deve ser substituído novamente por Bruno Henrique. Na defesa, Lucas Veríssimo não deve atuar, e a zaga será composta por Robson Bambu e Gustavo Henrique.

SANTOS

Vanderlei; Victor Ferraz, Robson Bambu, Gustavo Henrique, Dodô; Alison, Carlos Sánchez, Diego Pituca; Rodrygo, Gabigol, Bruno Henrique. T.: Cuca

VASCO

Martín Silva; Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Leandro Castán, Ramon; Willian Maranhão, Thiago Galhardo, Yago Pikachu, Fabrício (Andrey); Andrés Rios, Kelvin (Giovanni Augusto). T.: Alberto Valentim

Estádio: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 20h desta quinta

Juiz: Wagner Reway (MT)