Com clima seco, incêndios em vegetação se multiplicam no Paraná

Da Redação Bem Paraná com sites

Esta terça-feira (14) é de clima muito seco no Paraná. A Grande Curitiba teve um dos índices de umidade relativa do ar mais baixos do Estado, chegando a apenas 27% por volta das 15 horas. Entre as consequências, a ocorrência de incêndios ambientais. Nesta tarde, um grande foco foi registrado em Campo Largo, onde uma área de vegetação rasteira pegou fogo, ameaçando casas nas proximidades. O incêndio foi na Rua Gonçalves Dias, que abrange a área central do município.

A falta de chuvas no primeiro semestre deste ano, associada à baixa umidade do ar, provocou o aumento de focos de incêndio no Estado. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros do Paraná, foram 3.793 casos nos seis primeiros meses deste ano, ante 2.516 registrados no mesmo período de 2017 – aumento de 44%. As cidades com maior incidência de focos no período foram Paranavaí, com 391 registros, e Maringá, com 298, ambas localizadas no Noroeste do Estado. Apucarana, no Vale do Ivaí, vem logo em seguida, com 232. Curitiba registrou 214 ocorrências.