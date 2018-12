Com comida, artesanato e k-pop, praça no Bom Retiro quer virar sede da cultura coreana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bom Retiro, bairro de São Paulo já conhecido por abrigar grande número de imigrantes coreanos, agora recebe também uma feira dedicada ao país asiático.

A primeira edição do evento, criado pela Liga Nacional de Taekwondo e pela Associação Brasileira dos Coreanos, acontece no sábado (24), na Praça Coronel Fernando Prestes.

Barracas de comida típica, apresentações de k-pop, de taekwondo e estandes de artesanato são as principais atrações.

A feira, que deve acontecer semanalmente pelos próximos três meses, nasce com a intenção de ser para a cultura coreana o que a feira da Liberdade representa para a comunidade japonesa.

Pça. Cel. Fernando Prestes, s/ nº, Bom Retiro, tel. 2893-1098. Sáb. e dom.: 10h às 18h. Até 27/1. Livre. GRÁTIS

UM DOMINGO NA RÚSSIA

A primeira atividade do dia dedicado à cultura do país é uma oficina de língua russa, às 10h. Às 12h, o público pode conferir uma palestra sobre as tradições locais, seguida por outra sobre turismo, literatura e curiosidades. A tarde é dedicada a apresentações de danças folclóricas e músicas típicas, além de oficinas de artesanato.

Biblioteca Mário de Andrade - R. da Consolação, 94, Consolação, região central, tel. 3775-0002. 170 lugares. Dom. (28): 10h às 18h. Livre. GRÁTIS